RUGBY. XV de France. ''On a juste fait un tour et on était chauds'', l'anecdote géniale de Galthié sur la ferveur du Vélodrome

Avant le match entre le XV de France et la Namibie à la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a ouvert la boite à souvenirs.

Ce jeudi, le XV de France affronte la Namibie à Marseille dans le cadre de la Coupe du monde. Un contexte plutôt favorable pour les Bleus puisqu'ils n'ont jamais perdu face à cet adversaire dans cette compétition. De plus, le Vélodrome est un stade qui réussit généralement aux Tricolores. RUGBY. Coupe du monde. Damian Penaud va-t-il entrer encore plus dans l'histoire du XV de France face à la Namibie ?En effet, les hommes de Fabien Galthié y ont remporté leur match contre l'Afrique du Sud en novembre 2022, et ce, malgré le carton rouge infligé à Antoine Dupont. Une rencontre disputée qui a vu la France l'emporter 30 à 26 lors de la tournée d'automne.



Si on remonte dans l'historique des matchs du XV de France à Marseille, on note une victoire contre l'Italie en 2018 dans le cadre du Six Nations et une autre contre les Fidji en 2014 lors d'un test. Coupe du Monde. XV de France. Fabien Galthié : ''Notre méthode est basée sur l'adaptabilité''

Depuis le premier match joué dans la cité phocéenne, les défaites se comptent sur les doigts d'une main. 2004 face à l'Argentine (14/24) et 2009 lors de la venue de la Nouvelle-Zélande (12/39).



Des All Blacks qui ont aussi connu un revers à Marseille face aux Bleus. C'était en 2000 avec un revers 42 à 33. Ce jour-là, le public avait joué un grand rôle dans le succès tricolore, comme l'a raconté Fabien Galthié en conférence de presse cette semaine.

En 2000, on devait jouer contre les All Blacks et on était logés à Aix-en-Provence. Pour nous, le Vélodrome était le stade mythique du foot. On arrive et on se perd. Le bus ne trouve pas le stade. Et finalement, on arrive seulement une demi-heure avant le coup d’envoi. On descend et on tombe dans une convention de la Société Générale. Ils étaient contents, mais il ne restait plus qu’une demi-heure.

Pas la meilleure manière de préparer un match contre les mythiques All Blacks, vous en conviendrez. Mais les Bleus ont fait avec. Galthié de poursuivre.

On s’est changés dans le bus et on est rentrés dans les vestiaires un quart d’heure avant le coup d’envoi. Et comme on n’avait plus le temps de s’échauffer, on a décidé de faire le tour du terrain doucement. Il y avait une telle ferveur qu’on a juste fait un tour et on était chauds. Au bout d’un quart d’heure, on menait 17-0.

Et ce, grâce à des essais de Gargajosa (2e) et Magne (8e). Fabien Galthié avait aussi marqué à la 65e. La Nouvelle-Zélande avait franchi la ligne à trois reprises également par Marshall, Howlett et Slatter. Mais les cinq pénalités de Lamaison et surtout ses deux drops avaient fait la différence face à celle de Mehrtens. RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France annonce la couleur avec une composition redoutable