XV DE FRANCE. ''C’est la plus belle Marseillaise à laquelle j’ai pu participer'', Thibaud Flament en extase devant ce stade

Deuxième ligne du XV de France et du Stade Toulousain, Thibaud Flament est notamment revenu sur l’engouement actuel autour des Bleus.

XV de France. Flament et Woki sont-ils capables de répondre au défi des Wallabies ?Désormais incontournable dans le système toulousain, Thibaud Flament est, à n’en pas douter, l’une des révélations de ces dernières années. Arrivé en provenance des Wasps en 2020, l’international aux 11 sélections chez les Bleus est aujourd’hui un élément primordial pour Fabien Galthié. Sa polyvalence, mais surtout son talent sur le terrain font d’ailleurs de lui l’un des premiers noms que le staff tricolore inscrit sur la feuille de match. Pour preuve, celui-ci n’a manqué que 2 des 13 dernières rencontres du XV de France, dont une pour cause de commotion. Une confiance que le natif de Paris rend bien. Dans les colonnes de RMC Sport, Thibaud Flament s’est d’ailleurs exprimé sur l’engouement autour de cette équipe de France de rugby, qui attire de plus en plus.

RUGBY. Thibaud Flament, le Monsieur Propre de ce XV de France''Quand on entend un peu ceux qui étaient à la Coupe du monde 2007 ou ceux qui ont participé à celle au Japon, ils nous font part de l’immensité de l'événement, de ce que ça représente et du public qui est là. Et de l’avoir en France, ça peut être quelque chose de très spécial et d’unique à vivre. On a vécu des moments très forts ces derniers mois et on veut en revivre d’autres. Par exemple au stade Vélodrome, face à l’Afrique du Sud. Personnellement c’est la plus belle Marseillaise à laquelle j’ai pu participer. C’était vraiment incroyable. Ça résonne, ça va fort. On sent vraiment le public avec nous. C’était génial''. Une ambiance de folie au Vélodrome, qui a certainement joué dans la victoire des Bleus, face aux champions du Monde sud-africains. Un avant-goût du Mondial 2023, avec, on l’espère à la clé, le titre suprême.

VIDÉO. RUGBY. Au Vélodrome, la Marseillaise met les poils avant France - Afrique du Sud