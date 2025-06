Coupe du monde. France U20 : tout ce qu’il faut savoir sur la compo face à l’Espagne

Les Bleuets entament leur Mondial face à l’Espagne. Voici la compo dévoilée avec Mézou, Kante Samba et Keletaona titulaires. Un premier test important pour cette génération ambitieuse.

C’est parti pour nos Bleuets ! Ce dimanche 29 juin (18h, Chaine l’Equipe), l’équipe de France U20 entame son Mondial en Italie face à l’Espagne au Stade Payanini Center de Vérone. Un premier rendez-vous que les hommes de Cédric Laborde abordent avec ambition, eux qui visent haut après la série de titres remportés ces dernières années.

Une compo qui respire la qualité

Le capitaine Corentin Mézou (Toulon, formé à Landerneau) mènera un pack solide avec Jabea Njocke (Racing 92) et Lenny Alifanety (UBB) en première ligne.

Dans la cage, le Rochelais Charles Kante Samba sera associé au capitaine pour assurer la conquête et la stabilité en touche. La troisième ligne avec Britz (Clermont), Traversier (Bayonne) et Baret (Grenoble) promet de l’activité et de la mobilité.

Derrière, Baptiste Tilloles (Bayonne) sera à la mêlée pour alimenter Luka Keletaona (Brive) à l’ouverture. Le centre Robin Taccola (Vannes) sera associé à Lucas Vignères (Toulouse), pendant que les ailes seront confiées à Donguy (Racing) et Levêque (Bayonne). Xan Mousques (Bayonne) complétera le fond de terrain à l’arrière pour assurer les relances.

Des clubs formateurs bien représentés

On retrouve la patte des clubs formateurs dans cette liste : Saint Geneviève, RC Annemassien, Bidart, Seilh Aussonne Fenouillet ou encore Rueil AC voient leurs anciens porter fièrement le maillot bleu. Un signal fort pour la formation française, qui alimente sans cesse les rangs des équipes jeunes.

Les remplaçants amènent également de la qualité, avec notamment l'excellent Lyam Akrab (Montpellier), Mohamed Megherbi (Toulouse), ou encore le puissant Simeli Daunivucu (La Rochelle) prêts à apporter leur impact si besoin.

Après la victoire dans le Tournoi des 6 Nations, les Bleuets ont l’occasion d’imposer leur rythme d’entrée, tout en travaillant leurs automatismes avant les gros morceaux qui suivront. Rendez-vous ce dimanche pour voir cette génération se dévoiler sur la scène mondiale.