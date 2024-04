Champions Cup. VIDÉO. Toulouse pulvérise Exeter, propulsé en demie par son ''©Jeu de mains'' et ses caramels

En quart de finale de Champions Cup, le Stade Toulousain s’est offert le scalp des Exeter Chiefs (64-26), après une seconde période délirante.

Sous le soleil toulousain, les Rouge et Noir étaient chauffés à blanc ! Du côté du stade Ernest-Wallon, les Toulousains ont affronté les Exeter Chiefs, en quart de finale de Champions Cup.

Premier acte compliqué pour Toulouse…

Dès l’entame, les Anglais ont voulu mettre de l’intensité. Les séquences se sont enchaînées à quelques mètres de l’en-but toulousain, mais à ce jeu-là, les locaux ont lancé les hostilités. Après quelques passes, ils se sont libérés et ont envoyé du jeu. Résultat des courses, Romain Ntamack est arrivé en Terre promise (8ᵉ), après un ballon envoyé sur les ailes et un caviar de Matthis Lebel.

#InvestecChampionsCup | 🏉 ROMAIN NTAMACK EST BEL ET BIEN DE RETOUR ⚡



💥 Il inscrit le 1er essai de ce quart de finale (7-3).



April 14, 2024

Sous la bronca du stade Ernest-Wallon, adressé à l’arbitre du jour, les Anglais rattrapent l’avance toulousaine après une pénalité intelligemment jouée à la main. Ethan Roots remet les siens dans l’avancée à la 20ᵉ minute de jeu. Quelques secondes après, une faute de main toulousaine a failli causer un nouvel essai pour les visiteurs. Emmenés jusque dans leur en-but, les Toulousains s’en sont sortis, après un déblayage qui semblait toucher directement la tête d’Antoine Dupont.

En plein doute, les Toulousains ont encore fait appel à leurs individualités. À la 32ᵉ minute de jeu, Antoine Dupont sert rapidement à Pita Ahki dans le petit côté. Le centre la joue avec Jack Willis et le troisième ligne inflige un cul monstrueux à l’un de ses compatriotes venu d’Exeter. Les Rouge et Noir enchaînent les excellentes actions défensives et rentrent au vestiaire sur le score de 17 à 16, en leur faveur.

#InvestecChampionsCup | 🏉 LA PUISSANCE DE JACK WILLIS 😤



💥 Les Toulousains reprennent l'avantage 17-16 💪



April 14, 2024

… avant l’explosion de jeu rouge et noir !

Revenus de la causerie d’Ugo Mola, les Toulousains ont cherché à mettre de la vitesse dès leur retour sur le pré. Malgré quelques pénalités sifflées contre eux et des sifflets venus des tribunes envers l’officiel du match, les Haut-Garonnais filaient dans l’en-but par l’intermédiaire de Blair Kinghorn (48ᵉ). Dans les secondes qui ont suivi, ils ont inscrit un autre essai, par l’intermédiaire de Pita Ahki.

À 30 minutes du coup de sifflet final, le Stade Toulousain cherchait à profiter des doutes anglais. Entre les plaquages salvateurs de Willis, Meafou et Ntamack et la magie de Dupont, Costes et Kinghorn, les visiteurs commençaient à avoir quelques vertiges. Sensationnelle, la ligne de trois-quart a inscrit deux essais de classe mondiale coup sur coup à la 56ᵉ et 58ᵉ minute, par le biais de Kinghorn et Dupont. Avec 4 essais en 10 minutes, les Anglais n’y arrivaient plus, avant même l’heure de jeu. En fin de match, un doublé de Juan Cruz Mallia et un nouvel essai de Pita Ahki en ont remis une couche et les visiteurs semblaient impuissants.

🏉 #InvestecChampionsCup | 🔥 𝗟𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗧𝗢𝗨𝗟𝗢𝗨𝗦𝗔𝗜𝗡 !



💥 Incroyable séquence des Rouge et Noir avec un quatrième essai en moins de quinze minutes grâce à Antoine Dupont : ça fait 45-19 !



April 14, 2024

🏉 #InvestecChampionsCup | 🔥 𝗧𝗼𝘂𝗹𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗲́𝗰𝗿𝗮𝘀𝗲 𝗘𝘅𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 !



Neuvième et dernier essai de Juan Cruz Mallia qui parachève le festival Rouge et Noir.



April 14, 2024

Après la fin du chrono, l’addition était très salée pour les Anglais, corrigés 64 à 26. Les hommes d’Ugo Mola filent en demi-finales de Champions Cup, en tant que seule équipe française encore en lice. Après un quart de finale record, ils vont essayer de faire chavirer le Stadium face aux Harlequins. Le Stade Toulousain défiera les bourreaux de l’UBB début mai ! En tout cas, avec autant de belles actions cette après-midi, on en connait un qui a dû apprécier le spectacle. De là-haut, où il regarde ses héritiers.

