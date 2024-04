RUGBY. ''Même si je suis un peu vieux…'', le gros clin d’œil de Baille pour finir sa carrière à Toulouse

Le pilier tricolore Cyril Baille a fait savoir qu’il aimerait rester un petit peu plus longtemps que prévu au Stade Toulousain.

Il est un pilier, au sens littéral comme figuré. Alors qu’il fêtera ses 31 ans en septembre prochain, Cyril Baille a fait signe au Stade Toulousain pour une éventuelle prolongation. Lors de la conférence de presse de Toulouse, précédant le quart de finale de Champions Cup contre Exeter, il a glissé quelques mots à son président.

Face aux journalistes, le joueur a été questionné sur l’agrandissement du stade Ernest-Wallon, prévu pour la saison 2027-2028. En effet, ce dernier devrait passer de 19 000 à 23 000 places d’ici à quelques années.

Sur cette question, le natif de Pau à exprimer son envie de voir le projet aboutir, depuis la pelouse. “Il faut que je voie ça avec Didier. Parce que, là, j’ai un contrat jusqu’en 2027”, s’est amusé à répondre le Toulousain.

International français à 50 reprises et arrivé au Stade Toulousain à l’âge de 16 ans, Cyril Baille manifeste ensuite indirectement son envie de rester au club jusqu’à sa retraite. Il déclare ceci, selon des propos rapportés par la Dépêche du Midi :

Ça va peut-être me donner un objectif pour continuer un an de plus. Mais c’est sûr que je serai très fier et très honoré de pouvoir y jouer avec l’extension. Ça serait bien. Après, je ne sais pas si ça va vraiment se faire ou pas. On verra bien. Je le souhaite pour le club. C’est beau d’avoir des objectifs comme ça. Je sais que Didier et tout le monde travaillent fort pour faire progresser le club. En tout cas, j’espère que ça aboutira et que je serai sur la pelouse. Même si je suis un peu vieux, j’espère que je tiendrai encore 5 ans de plus.”

En 2029, Cyril Baille flirtera avec les 36 ans et devrait commencer à songer à une fin de carrière, même si la longévité exceptionnelle des piliers est un facteur connu. Culminant à presque 200 matchs avec les Rouge et Noir, une nouvelle prolongation l’inscrira un peu plus dans la légende de son club.

Depuis ses débuts en professionnel, Cyril Baille a eu le temps de garnir son armoire à trophée. Avec le Stade Toulousain, le pilier gauche a remporté pas moins de trois titres de champion de France de Top 14 (2019,2021 et 2023) et une Champions Cup en 2021.

Si quelques blessures sérieuses ont freiné ses ambitions durant ses premières années, le niveau de jeu du numéro 1 n’a jamais faibli. Gardien de but au foot quand il était plus jeune, il se met au rugby à 11 ans du côté de Lannemezan et connaît le centre et la troisième ligne avant de se fixer en tant que pilier. Mobile et habile de ses mains, il est l’archétype du pilier moderne, autant à l’aise dans les tâches physiques que dans le jeu courant.

