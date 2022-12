RUGBY. Dernier titre en Top 14 de Guy Novès, que sont devenus les Toulousains de 2012 ?

, a joué au Stade Toulousain de 1999 à 2013 et compte pas moins de 392 matchs en rouge et noir. Un an après le titre, il rejoint la Section Paloise et rejoint son Béarn natal. Avec 24 titularisations en 2014-2015, il est l’un des joueurs majeurs permettant aux Verts de remonter en Top 14. En 2016, il prend sa retraite sportive et rejoint l’encadrement du Stade Toulousain en tant que spécialiste de la touche et coach des espoirs. Trois ans après, il tente l’expérience en tant que co-entraîneur avec Jean-Frédéric Dubois du côté de Montauban . Cependant, il revient rapidement à Toulouse pour prendre en charge les avants, poste qu’il occupe encore à ce jour.