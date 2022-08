VIDEO. Les débuts fracassants de Vincent Clerc il y a 20 ans avec l'équipe de France

En novembre 2002, l'ailier de Toulouse Vincent Clerc avait fait d'excellents débuts sous le maillot de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud.

Au mois de novembre, l'équipe de France affrontera l'Afrique du Sud dans le cadre de la tournée de novembre. Un choc que les supporters français et les observateurs du monde entier attendent avec impatience. Les Boks sont champions du monde en titre tandis que les Tricolores font partie des équipes les plus en forme du moment. Les deux nations n'ont plus croisé le fer depuis 2018. Une éternité dans le monde du rugby. Beaucoup de choses ont changé pendant ces quatre années. Ce sera un vrai test pour les deux équipes à moins d'un an de la Coupe du monde qui aura lieu en France. Ce pourrait aussi être l'occasion pour certains Bleus de briller.



On doute que Fabien Galthié lance un petit nouveau pour ce match au sommet. Mais on ne sait jamais. Il y a 20 ans, Bernard Laporte avait choisi d'aligner un certain Vincent Clerc à l'aile de l'équipe de France contre les Springboks à Marseille. Un choix couillu pour le sélectionneur de l'époque puisque l'ancien joueur de Grenoble venait tout juste d'arriver à Toulouse en provenance du FCG. Il restait tout de même sur un Grand Chelem avec les moins de 21 ans et promettait de grandes choses. Sa première saison avec le Stade sera excellente avec un titre au bout et un essai en finale de la Coupe d'Europe.



Avec les Bleus, il a notamment fait match nul contre les All Blacks de Lomu (20 partout), battu les Springboks avant d'enchaîner sur le Tournoi. Face aux Sud-Africains, celui qui était passé du centre à l'aile plus tôt dans sa carrière avait été incisif et n'avait pas hésité à porter le cuir et à défier la défense. Une attitude qui n'est pas sans rappeler celle de Gabin Villière. Il avait joué crânement sa chance, osant même taper un drop. Il inscrira son premier essai sur un jeu au pied de Garbajosa en arrivant le premier sur le ballon dans l'en-but.