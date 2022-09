RUGBY. Guy Novès jubile : ''Je ne peux pas être plus heureux que de voir dans quelle merde ils sont''

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Guy Novès n'aurait pas caché sa joie alors que Bernard Laporte pourrait faire de la prison ferme.

XV de France : Guy Novès s'exprime sur sa relation avec Bernard LaporteOn le sait, la relation entre Guy Novès et Bernard Laporte n'a pas été de tout repos lors que l'ancien entraîneur du Stade Toulousain avait rejoint le giron fédéral en prenant la tête des Bleus. Il n'aurait vu le président de la FFR que trois fois en un an, selon des propos rapportés par Centre Presse Aveyron. Licencié par la Fédération français de rugby suite aux mauvais résultats des Tricolores, l'ancien sélectionneur avait été dédommagé par la suite. Cinq ans plus tard, il semblerait que "Gitou" n'ait pas totalement digéré la manière dont il a été traité lors de son passage chez les Bleus. Présent dans l'Aveyron cette semaine pour parler rugby entre autre chose, Guy Novès n'a manqué de commenter l'actualité et notamment le procès contre Bernard Laporte et Serge Simon, vice-président de la FFR, "qu'il a appelé à plusieurs reprises "l'autre branque"." Et ce n'est pas tout puisque selon le site régional, il se serait particulièrement réjoui de les voir dans une situation aussi délicate :

Je ne peux pas être plus heureux, plus joyeux, que de voir dans quelle merde ils sont.

