RUGBY. De la prison ferme requise contre Bernard Laporte, va-t-il démissionner ?

Le Parquet national financier a requis trois ans de prison dont une ferme à l'encontre du président de la FFR Bernard Laporte et de Mohed Altrad.

Ce mardi a eu lieu le réquisitoire du Parquet national financier dans le procès Laporte/Altrad. Et ce sont trois ans de prison, dont un ferme, qui ont été requis par le procureur du PNF, François-Xavier Dulin, contre le président de la FFR et celui du MHR. Des amendes de 50 000 et 200 000 euros ont également été demandés à l'encontre des prévenus. De plus, RMC nous apprend que "le parquet a notamment appelé le tribunal correctionnel à interdire, pendant deux ans, à Laporte "d’exercer toute fonction en lien avec le rugby, même bénévolement"." En cas de condamnation, l'ancien sélectionneur des Bleus pourrait avoir à quitter non seulement ses fonctions à la tête de la FFR, mais aussi au sein de World Rugby et du Six Nations, où il est vice-président. On peut imaginer que la présidence de la fédération internationale était l'un de ses objectifs à court terme. Il n'entendait pas briguer un nouveau mandat à la FFR en 2024. Cependant, tous les recours devraient être utilisés si condamnation il y a. Et Bernard Laporte n'entend pas démissionner, selon RMC.



Pour rappel, il est reproché à Laporte et Altrad d'avoir noué un "pacte" en 2017 qui aurait conduit "à une série d'arbitrages favorables au groupe Altrad en contrepartie du versement de 180 000 € à Bernard Laporte au titre du droit d'image et de sa participation à des séminaires." Notez également qu'un an de prison a été requis contre le vice-président de la FR Serge Simon, dont six mois ferme. France 3 ajoute aussi que deux ans de prison, dont un avec sursis, ont notamment été requis contre Claude Atcher. Ce dernier a récemment été mis à pied à titre conservatoire de son poste de directeur de l'organisation du Mondial 2023.