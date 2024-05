Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce vendredi, le sort des équipes de Pro D2 sera scellé. Vannes et Aix-en-Provence attendent leurs rivaux. En Top 14, tous les points vont compter.

Si le Top 14 n'en a pas encore terminé, la saison de Pro D2 touche à sa fin. Ce vendredi soir, on connaîtra enfin tous les qualifiés pour les phases finales.

Pour l'heure, seuls Vannes et Aix-en-Provence sont assurés d'en être. Bretons et Aixois attendent de connaître leurs adversaires pour les demies. Le suspense reste entier en haut comme en bas du classement.

On ne connait en effet pas encore le nom des formations qui termineront aux deux dernières place comme celles qui joueront les barrages. Qui accompagnera Béziers, Grenoble et Dax ? Brive, Nevers et Mont-de-Marsan sont à la lutte.

Il y aura forcément des déçus et des surprises. En bas de tableau, le BO est sous pression. Les Basques n'auront pas la tâche facile face au CAB. Tout dépendra de la performance de Montauban à Aurillac, une formation qui n'a plus rien à jouer mais qui voudra bien terminer face à son public.

Du côté du Top 14, la pression est sur les épaules de Montpellier. Les Cistes accueillent des Toulousains en pleine bourre. Mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre à nouveau à domicile. Avec sept points de retard sur Lyon, ils jouent une grande partie de leur avenir dans l'élite ce week-end.

Mathématiquement, rien n'est encore fait pour Oyonnax également. Mais la réception du Racing 92 sera riche d'enseignements pour la fin de saison. En haut du classement, les fans attendent le choc entre Paris et Bordeaux ainsi que l'alléchant ASM vs Castres.

Les Clermontois ont réalisé une très belle opération en allant battre l'USAP sur sa pelouse. Ils peuvent non seulement croire au Top 8 mais aussi à une éventuelle qualification pour les phases finales.

TOP 14 - 24E JOURNÉE :

SAMEDI 18 MAI

DIMANCHE 19 MAI

Paris vs Bordeaux à 21h05 sur Canal + ⏩ prenez vos billets au stade Jean-Bouin

VENDREDI 17 MAI