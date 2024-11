RUGBY. Sous pavillon irlandais, Béziers vise le Top 14 avec une légende all black à sa tête

Nouveau souffle pour Béziers ! Andrew Mehrtens, légende All Black, devient coprésident avec un consortium irlandais. Objectif ? Atteindre le Top 14 d'ici 3 à 4 ans.

Le club de Béziers écrit un nouveau chapitre de son histoire. Après des mois de négociations, le mythique club biterrois passe sous pavillon irlandais. Le Midi Libre évoque la somme de 1,7 million d’euros versé à la Ville de Béziers.

Un consortium d’investisseurs irlandais a en effet racheté l’AS Béziers Hérault, assurant la pérennité d’un club aux 11 titres de champion de France. Parmi eux, une figure bien connue des supporters : Andrew Mehrtens.

Andrew Mehrtens à la coprésidence

L’ancien All Black, qui a déjà évolué sous les couleurs biterroises comme joueur et entraîneur, devient coprésident de l’ASBH. Il n'entend pas tout révolutionner. Il sera accompagné de l’ancien troisième-ligne et capitaine des Springboks sud-africains, Bobby Skinstad.

Mehrtens n’a jamais caché son attachement au club et à la ville de Béziers. Désormais, il revient avec une ambition claire : hisser Béziers en Top 14. Une augmentation du budget est prévue dans un futur proche.

En trois ou quatre ans, on peut faire beaucoup. La montée en Top 14, c’est une chose, mais il faut aussi penser aux efforts nécessaires pour s’y maintenir. (Rugby Pass)

Objectif Top 14

Avec cette nouvelle gouvernance, le projet est ambitieux. Les nouveaux propriétaires visent une montée en Top 14, un objectif attendu depuis plusieurs saisons par les supporters.

Le plan annoncé se veut réaliste. Pas question de brûler les étapes, mais d’avancer pas à pas. Les Irlandais ont affirmé vouloir bâtir un projet solide, en s’appuyant sur l’histoire et les valeurs du club. Mehrtens, par son expérience, incarne cette vision de rigueur et de passion.

On n’est pas là pour créer un club étranger, il faut qu’il reste un club français. On va rester un club biterrois.

Pour Béziers, ce rachat représente bien plus qu’un changement de propriétaires. C’est un projet de renaissance, avec l’espoir de renouer avec l’élite du rugby français. Un défi exaltant pour un club légendaire, soutenu par une région entière.