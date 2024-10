PROD2. Sanctionné de 60 000 euros, Béziers prend des mesures radicales contre les supporters trop bouillants

Solide 3ème de ProD2 à l’issue du premier bloc, l’AS Béziers se voit encore embêté par des soucis avec ses supporters. Alors le club a décidé se prendre les devants.

Historiquement, c’est un des publics les plus chauds de la France du rugby. On ne parle pas de celui du RCT, mais bel et bien de celui de Béziers, qui a toujours soutenu ses troupes avec vigueur, peu importe l’adversité.

Le truc, c’est que la saison passée, celui-ci a parfois débordé. Rendu parfois frénétique par le scénario des performances de fou des coéquipiers de Gabin Lorre, le public s’est enflammé, par moments.

TRANSFERT. A 35 ans et à la surprise générale, l’ancien toulousain Tim Nanai-Williams revient en ProD2Ainsi, l’ASBH a dû plusieurs fois se justifier du comportement de certains "supporters". En cause, commission de discipline pour le comportement d’une poignée de prétendus "supporters". En cause, les fumigènes et les torches allumés en tribune la saison passée, avant, pendant ou après les matchs, comme lors du bouillant barrage à domicile face à Brive et lors de notre demi-finale à Vannes, la semaine suivante.

Mais surtout, les insultes envers l’arbitre, "pour lesquelles notre club est régulièrement contraint de s’expliquer", déplore l’ASBH. En rappelant qu’il sera à nouveau convoqué pour les mêmes faits ce mercredi 2 octobre.

Pour cela, le dernier demi-finaliste de ProD2 a donc été amendé de 60 000 euros au total, la saison passée. "Un (triste) record dans le rugby professionnel et des sanctions qui viennent sérieusement plomber les finances de l’ASBH." Et également sous le coup d’une suspension de terrain pour un match à la prochaine infraction.

Résultat, le club héraultais s’engage à prendre des mesures radicales : "À chaque fois, notre club a choisi de déposer plainte. Les auteurs des faits, parfaitement informés des sanctions encourues, seront identifiés et poursuivis. Ils ne seront plus les bienvenus au stade Raoul-Barrière. L’ASBH est attachée à la ferveur et à la passion de son public, mais elle se passera volontiers de ces comportements."

Et conclut, en reprenant un célèbre slogan : "Allumer un fumigène tue l’ASBH. Insulter l’arbitre nuit gravement à la santé de votre club." Actuellement 3ème de ProD2 suite à un gros premier bloc, il serait en effet dommage de voir Béziers embêté de nouveau par les problèmes extra-sportifs…