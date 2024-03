PROD2. 9 essais, 2 drops : Gabin Lorre, l’autre arme fatale de la saison exceptionnelle de l’AS Béziers

Au milieu de la saison exceptionnelle de l’AS Béziers, l’arrière du cru Gabin Lorre fait des merveilles. Il est déjà l’auteur de 73 points, dont 9 essais et 2 drops.

Il va sans dire que Sam Marques et Raffaele Costa Storti font la pluie et le beau temps à Béziers cette saison. Depuis son retour du Mondial, le duo d’internationaux portugais jouit d’une connexion privilégiée, se trouve à merveille et plante à la moindre occasion.

VIDEO. PROD2. Duel épique Marta vs Costa Storti et scénario de DINGO entre Colomiers et Béziers !

En témoignent les 147 points en 15 matchs de Marques, et les 16 essais inscrits en 13 rencontres par Storti, qui plonge dans les en-buts de ProD2 environ toutes les 61 minutes cette saison.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2

Mais si l’ASBH cartonne comme jamais cette année (2ème avec 63 points) et possède la meilleure attaque de la division (568 points), c’est aussi que Pierre Caillet prône un jeu de mouvement quasi-total, que les Biterrois s’appuient sur un pack bien monté et que trône un certain Gabin Lorre, derrière…

Sensation de la ProD2, l'AS Béziers aura-t-elle les comptes assez solides pour durer ?

Tantôt utilisé à l’arrière - où sa patte gauche puissante et précise fait merveille - tantôt à l’aile - où ses qualités de vitesse et son sens de l’anticipation font mouche - l’enfant de Pézenas s’illustre parfaitement dans le projet de jeu biterrois. Tout sauf anodin si le gamin du cru vient d’ailleurs de prolonger son contrat sur les bords de la Méditerranée jusqu’en 2027 cette semaine, malgré les sollicitations de clubs de Top 14.

Joueur protée, opportuniste et doté de cannes comme on en voit peu en ProD2, Gabin Lorre est sans conteste l’un des tous meilleurs joueurs de la division en 2023/2024 ! Il en est d’ailleurs à 9 essais (dont 3 doublés) en 18 matchs cette saison, portant son total à 18 réalisations en 46 matchs dans l’antichambre du Top 14. Quand on vous dit que c’est de Lorre en barre…

De retour pour la réception de Brive

Ce jeudi soir à 21h sur Canal Plus, l’AS Béziers sera dont bien heureux de retrouver ses Marques, Storti, Lorre et les autres cadres pour tenter de disposer de Brive, plus gros budget de la division et qui vient de signer Courtney Lawes à compter de la saison prochaine.

RUGBY. TRANSFERT. Pro D2. Brive s'offre Courtney Lawes : ''J'ai toujours une âme de grand compétiteur''

Sans posséder de centurion anglais dans ses rangs, mais à la force de ses qualités. Celles qui font, en moyenne, inscrire aux Héraultais 37 points par match à la piaule. Et qui leur font se promettre "d’inscrire leur histoire", à l’image du slogan qui tapisse désormais leur vestiaire à Raoul-Barrière. Qu’importe le flacon, pourvu qu’ils aient l’ivresse…