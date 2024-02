RUGBY. TRANSFERT. Pro D2. Brive s'offre Courtney Lawes : ''J'ai toujours une âme de grand compétiteur''

Le CA Brive a annoncé l'arrivée de Courtney Lawes, cadre de l'équipe d'Angleterre avec 105 sélections et membre des Lions Britanniques et Irlandais.

Le deuxième ligne quitte les Saints Northampton après avoir joué près de 300 matchs pour une première expérience en France à 35 ans. Son parcours impressionnant et sa stature (2m01, 115 kg) devraient faire de lui l'un des leaders du pack corrézien.

Avec trois 6 Nations remportés et quatre coupes du coupe à son actif et une présence, Lawes apporte à Brive non seulement son expérience mais aussi sa faim de victoires et sa soif de compétition. Il était à Brive cette semaine pour passer la visite médicale et assisté au match de Pro D2 contre le VRDR conclu par un succès 29 à 3.

"Rejoindre Brive représente un défi excitant. Je suis prêt à me surpasser pour ce club exceptionnel," confie Lawes, déterminé à marquer l'histoire du CAB. J'ai toujours une âme de grand compétiteur et je veux continuer à progresser dans ce nouveau chapitre de ma carrière tout en contribuant à la réussite future du CAB." Il avait mis fin à sa carrière internationale et sera donc à disposition de la formation de Pro D2 à plein temps.

Via le Midi Olympique, on apprend que Lawes avait eu d'autres contacts en France mais aussi au Japon. Une très belle offre qu'il a refusé pour une aventure plus posée à Brive. "J'ai besoin de ralentir un peu à la cadence, ce n'est pas très différent de Northampton, un endroit où je peux vivre avec ma famille et être heureux." Ce qui ne veut pas dire qu'il va se tourner les pouces pour autant.

Pierre-Henry Broncan et Xavier Ric voient en Lawes un modèle de leadership et de dévouement. "Il a des valeurs de travail et de rigueur. Il a toujours la volonté d’apprendre et de transmettre, ce sont des qualités qui nous ont tout de suite parlé."

Sa venue est saluée comme un atout majeur pour le futur du club. "Courtney est un leader et, surtout, un immense compétiteur. Il aura également un vrai rôle à jouer auprès des jeunes joueurs du club car il fait partie de ces joueurs qui n’ont pas besoin de parler grâce à l’exemplarité dont il fait preuve dans le travail et sur le terrain."