Sensation de la ProD2, l'AS Béziers aura-t-elle les comptes assez solides pour durer ?

''Vous n’avez pas envie de rêver ?'' : couvert financièrement par la mairie, Béziers est plus proche que jamais d'une belle fin de saison. Mais quid de la suite ?

L’AS Béziers continue d’impressionner ! Encore vainqueur à l’extérieur vendredi dernier à l’issue d’un match fou a Montauban (34 à 37), le club Héraultais poursuit doucement et sûrement sa très belle saison de ProD2.

D’autant que l’entité biterroise a su cette fois l’emporter sur un terrain miné et sans son exceptionnel ailier portugais Raffaele Costa Storti , touché a la cuisse prématurément et sorti au quart d’heure de jeu. Et qu’elle culmine à la 2ème place du championnat, juste derrière Vannes (59 pts contre 60).

Suffisant pour aller chercher des phases finales plus disputées depuis 6 ans, voire une élite hexagonale que le club n’a plus connu depuis 2005, avant même la création de la poule unique ? En tous cas, la municipalité y croit dur comme fer.

"Je trouve formidable, incroyable qu'on l'ait sauvé (le club, en 2021, NDLR). Et de prouver que dans une ville moyenne comme Béziers, on peut avoir une équipe pro", annonçait le maire Robert Ménard, comme relayé par La dépêche du Midi.

Pro D2 - L'AS Béziers racheté par... la ville ! Et a choisi, en pleine ascension sportive, de voter le report de 2 ans d’un remboursement de 400 000 euros que le club devait rendre à la mairie avant octobre 2023.

Si la décision ne plaît évidemment pas à l’opposition, elle souligne néanmoins et une nouvelle fois la volonté ultime de permettre à la vitrine de la ville de continuer d’exister. Plus haut que les années précédentes, cette fois.

"La collectivité sert à maintenir le club. Il est impensable qu'on le laisse tomber. Et puis, on se met à rêver de phases finales. Vous n'avez pas envie de rêver ?"

Rugby. PROD2. Le retour du « Grand Béziers » a-t-il sonné en 2024 ?