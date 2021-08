PRO D2. Avec son nouveau maillot, l’ASBH nous mets des étoiles plein les yeux

Pour la saison à venir, Béziers a dévoilé un maillot pour rendre hommage à l’histoire et aux titres du club.

En début de semaine, l’ASBH a dévoilé son tout nouveau maillot pour la saison à venir de Pro D2. Il reprend les couleurs du club avec un rouge dominant accompagné d’un col et de manches bleues, où l’on peut voir les initiales du club. Le blason de la ville prend place sur la poitrine alors que celui du club est présent au niveau du sternum. Pro D2 - L'AS Béziers racheté par... la ville !

La principale particularité du maillot ? L’hommage aux titres du club et à son histoire riche. En effet, la tunique met en avant, à travers de petites étoiles bleues, les différentes années où le club de Béziers a été couronné de succès. Une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et où l’écurie biterroise a acquis 11 titres de champion de France de première division. Ce palmarès en fait le troisième club le plus titré de l’Hexagone. Il aura aussi laissé l’impérissable souvenir du “Grand Béziers” du début des années 70 au milieu des années 80. Au niveau du torse, le titre glané en 1961 est mis en avant pour “marquer le 60ème anniversaire du premier Brennus décroché par les Barrière, Danos et consorts”, selon un communiqué du club.