Pro D2 - L'AS Béziers racheté par... la ville !

Selon nos confrères du Midi Olympique, la ville de Béziers vient de racheter la majorité des actions du club et est aujourd'hui seule propriétaire de l'ASBH.

C'est une grande première dans le rugby professionnel : à la faveur d'un rachat des actions du club à la holding "Passion Ovalie", la ville de Béziers est aujourd'hui seule propriétaire de l'ASBH, selon nos confrères du Midi Olympique. D'après eux, cette société aux contours assez flous a été dissoute il y a peu, dans le but de restructurer le club biterrois ainsi que d'assainir ses finances. En suivant, la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) "Béziers Sports" est née et la mairie de la ville est devenue actionnaire majoritaire et donc propriétaire du club héraultais, elle qui était jusqu'alors un simple (important) sponsor de l'ASBH.

Nous avons racheté pour un euro symbolique les actions de Passion Ovalie et sommes devenus propriétaires à 68 %. C'est un truc unique, un truc qui n'a jamais existé en rugby comme au foot. Seul le club de basket de Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine) est soumis à ce modèle. (...) Le club rencontrait des soucis permanents avec la DNACG (le gendarme financier du rugby professionnel) et tous les ans, la ville donnait déjà 1 million d'euros. J'ai estimé qu'une ville offrant une telle somme avait un droit de regard évident sur les affaires courantes du club. Je voulais que l'on pèse. De façon plus générale, il a aussi fallu convaincre la DNACG du bien-fondé de notre démarche et apaiser les relations avec cette instance". - Robert Ménard, maire de la ville de Béziers, pour Midi Olympique.

Un changement important qui devrait, si l'on en croît les principaux concernés, assurer les arrières du club biterrois et assainir ses finances. En effet, le budget passerait de 7 à 8 millions d'euros tandis que cela coïncide également avec l'augmentation des fonds de la structure professionnelle et un gros recrutement, où 11 joueurs parmi lesquels les habitués du Top 14 Gunther, Beauxis, Votu ou Malié ont signé. Menacé d'être rétrogradé à mainte reprises depuis plusieurs années et dernièrement sanctionné d'un retrait de 3 points au classement pour la saison à venir pour des manquements financiers (face auquel il a fait appel), l'ASBH pourrait donc souffler avec tous ces changements en interne. C'est en tous cas tout ce qu'on lui souhaite !

