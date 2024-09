TRANSFERT. A 35 ans et à la surprise générale, l’ancien toulousain Tim Nanai-Williams revient en ProD2

L’AS Béziers va être ravie : l’un de ses anciens chouchous revient au club jusqu’à la fin de l’année.

Il était l’un des chouchous de Raoul-Barrière la saison passée. Capable de jouer partout, Tim Nanai-Williams avait rendu de fiers services à Béziers, sensation de ProD2 en 2023/2024.



Tantôt en 10, tantôt au centre, l’ancien toulousain avait été utilisé à 17 reprises par Pierre Caillet, jusqu’à être titulaire en demi-finale de ProD2 face à Vannes.

VIDÉO. Non-conservé par Béziers, Tim Nanai-Williams s’éclate avec des amateurs en Australie

Et puis, son aventure de joueur supplémentaire avait dû s’arrêter, le club biterrois n’ayant pas vraiment la place de le conserver.



Un temps évoqué du côté de Massy, il n’en fut finalement rien et le cousin de Sonny Bill rentra donc dans le Pacifique retrouver les siens et d’anciennes connaissances, jusqu’à jouer dans le championnat semi-professionnel de NRC durant l’été.

Et puis Pierre Courtaud s’est blessé. Alors, à qui a de nouveau pensé l’AS Béziers ? Tim Nanai-Williams, évidemment.

PROD2. Délocalisation, prime time de Canal Plus : le derby landais veut enfiler sa plus belle robeD’après le Midi Olympique, le polyvalent international samoan pourrait ainsi revenir sur les bords de la Méditerranée en tant que joker médical.



Et ce jusqu’à la fin de l’année 2024. Avant de potentiellement raccrocher les crampons… ou de trouver un ultime challenge, en France ou ailleurs.