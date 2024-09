PROD2. Délocalisation, prime time de Canal Plus : le derby landais veut enfiler sa plus belle robe

Fort de l’engouement suscité par le derby entre Dax et Mont-de-Marsan, l'USD souhaite offrir aux une expérience inoubliable en mettant en valeur le rugby landais.

C’est l’un des matchs les plus disputés de l’Hexagone. L’un des derbys les plus historiques du rugby français, pour une hégémonie territoriale d’une place très forte de la balle ovale dans notre pays.

Le derby landais, à savoir celui entre Dax et Mont-de-Marsan a d’autant plus de saveur désormais que les deux équipes jouent dans la même cour, désormais. Promus l’an dernier en ProD2, les Dacquois l’avaient même emporté à l’aller et au retour la saison passée, dans des stades combles à chaque fois.

Face à la très forte demande autour de cette rencontre et pour les 120 ans du club, les dirigeants dacquois ont donc décidé cette fois de frapper fort. Pour ce faire, Benoit August et ses hommes auraient décidé de délocaliser le derby à Bayonne, dans un stade qui compte 13 500 places, soit près du double de Maurice-Boyau.

Si le projet n’est encore qu’à l’étude et qu’aucune décision définitive n’a encore été prise, souligne l’US Dax, la rencontre du 16 novembre devrait bien et bien avoir lieu à Jean-Dauger, avance Sud-Ouest.

"Fort de l’engouement suscité par ce derby, le club souhaite offrir aux nombreux supporters et partenaires des deux clubs une expérience inoubliable en mettant en valeur le rugby landais", indique l’US Dax dans son communiqué.

Néanmoins, c'est un projet ambitieux qui nécessite une réflexion approfondie, notamment vis-à-vis des contraintes liées à l’organisation d’un tel évènement dans un stade d’une telle capacité (13 500 places). L’US Dax réfléchit donc notamment à la mise en place de solution d’acheminement vers le stade Jean Dauger à sa charge.

"Cet événement marquerait un tournant dans notre histoire, mais aussi celle du rugby moderne et témoignerait de notre volonté de continuer à innover." Les Landes, terre d'innovation…