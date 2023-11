VIDEO. PROD2. On a été transcendé par ce discours très rrrugby de clocher du capitaine de l'US Dax

''Y'a pas que les Montois dans les Landes, c'est clair ?'' Besoin d'être galvanisé avant un match ? N'hésitez pas à appeler J-B Barrère, le capitaine de Dax. Avec lui, vous partez à la guerre.

Avis à tous ceux qui ont déjà foulé les terrains de rugby sous les couleurs d’un club, de la Régionale 3 au Top 14 : n’avez-vous jamais eu l’impression d’avoir gagné un match rien que dans la préparation de celui-ci ? Le sentiment que le discours avant d’entrer sur la pelouse vous plaçait dans un état d’alerte, de connexion, voire de transe telle qu’il vous serait impossible de passer à côté, sur le pré. Si vous n’avez jamais connu ça, aussi belle soit votre carrière, vous avez raté quelque chose. Qu’on ne retrouve, bien souvent, que dans le rugby de clocher.

VIDEO. Au stade un verre à la main, on ADORE voir Finn Russell devant un match amateur en plein MondialAujourd’hui, le monde pro a majoritairement laissé place au calme et à la froideur au moment de parler à ses troupes. Qui n’a pas en tête les discours des Bleus sous l’ère Galthié, très efficaces, certes, mais que l’on jurerait parfois manquer de panache ? Et à 1000 lieux des prises de parole passionnelles et parfois tumultueuses de Bernard Laporte dans les années 2000. Vous me direz, ces garçons-là savent tellement ce qu’ils ont à faire, qu’il n’y a presque rien à leur souffler…

Sans le flair d'Ugo Mola, Romain Ntamack n'aurait jamais marqué l'essai du titre en finale du Top 14Reste que, dans l’Hexagone, un petit club professionnel résiste encore et toujours à l’aseptisation. On tire volontairement le trait, tant chaque vestiaire garde encore sa part de mystère et que l’on sait, par exemple, Ugo Mola être un brillant meneur d’hommes rien qu’au son de sa voix. Mais tout de même, l’US Dax et son ADN très landais encore intact donnent du baume au cœur à tous les nostalgiques et fervents du "rugby, c'était mieux avant."

Un discours digne d'un derby

On sait que c’était il y a près de deux semaines maintenant, mais à ce sujet, on ne se remet toujours pas du discours bouillant du capitaine des Rouge et Blanc, J-B Barrère, face à Mont-de-Marsan. Pur landais, natif d'Aire sur l’Adour, le 3ᵉ ligne n’avait pourtant jamais connu le rugby professionnel dans le 40.

RUGBY. PRO D2. En battant Mont-de-Marsan, Dax a ramené le derby landais d’entre les morts !Il a fait ses classes dès les Reichels à Pau, avant de devenir un personnage de la ProD2 et une légende de l’AS Béziers, durant ses huit saisons passées dans l’Hérault. Revenu près de chez lui cette année, à la suite de quelques complications extra-sportives sur les bords de la Méditerranée mais aussi pour préparer son après-carrière, celui qui fêtera ses 34 ans le mois prochain est tout de suite devenu l’un des hommes de base des Dacquois pour leur retour dans l’antichambre du Top 14.

VIDEO. Pro D2. Attitude ''Minable'', pelouse ''Lamentable'', Dax s'offre Biarritz, une fierté pour l'USDIl en est d’ailleurs leur capitaine. Un gros leader par l’exemple, combattif, rugueux, expérimenté et qui emmène les siens dans son sillage. Il n’hésite d’ailleurs pas à prendre la parole pour haranguer ses troupes : lors du derby landais face au Stade Montois, l’ancien biterrois n’a pas mâché ses mots juste avant de sortir des vestiaires. Les caméras de Canal Plus avaient d’ailleurs pu filmer la séquence.

"On va se le chercher de p***** de derby" 🤯



Au coeur du vestiaire de @usdaxrugby juste avant la rencontre face à Mont-de-Marsan, avec le discours très fort du capitaine Jean-Baptiste Barrere ! 🔥 pic.twitter.com/P3eXx0QHaD November 3, 2023

De quoi galvaniser ses troupes, pour dire le moins. Largement outsider au moment d’aborder ce match face au solide 2ᵉ de Pro D2 et habitué des phases finales ces dernières saisons, l’US Dax a prouvé qu’un derby, ça ne se jouait pas, ça se gagnait. Au final, les coéquipiers des Landais de souche que sont les Barrère, Gatelier, Duprat, Reteau et consorts l’ont emporté 27 à 23. Avant de récidiver à Biarritz la semaine suivante. Et prouvé qu’il n’y a pas que les Montois, dans les Landes…