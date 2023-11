VIDEO. Pro D2. Attitude ''Minable'', pelouse ''Lamentable'', Dax s'offre Biarritz, une fierté pour l'USD

Ce vendredi soir, Dax est allé s'imposer sur la pelouse de Biarritz dans le cadre de la 10e journée de Pro D2. Une victoire ô combien précieuse pour le promu.

S'imposer à l'extérieur n'est jamais facile en Top 14 comme en Pro D2. Surtout lorsqu'on est un promu. Ce vendredi soir, Dax est allé s'imposer sur la pelouse de Biarritz dans le cadre de la 10e journée de deuxième division. Une victoire ô combien précieuse pour l'USD dans la course au maintien.

Les visiteurs ont inscrit trois essais par Furno à la 23e, puis Barrière avant l'heure de jeu avant une réalisation décisive de Mary en fin de partie.

Les locaux n'ont seulement franchi la ligne de craie qu'à deux reprises par Dyer juste avant les citrons puis Hilsenbeck à la 62e. La transformation de Séguy à la 82e a départagé les deux formations.

"Le scénario était incroyable. On s’est donné les opportunités pour gagner. Ils sont repassés devant avant la mi-temps et à dix minutes de la fin, aux pires moments", a commenté Matthew Clarkin, directeur sportif du Biarritz Olympique via Sud Ouest.

Les joueurs de Dax ont montré beaucoup de caractère également pour s'imposer en terres hostiles. "Je suis très fier de jouer à l’US Dax, au sein de cette équipe, a confié Maxime Delonca, talonneur de l’US Dax, après le coup de sifflet final. Fier de tous ceux qui ont préparé cette rencontre qui s’est jouée dans des conditions lamentables, sur une pelouse exécrable. On a eu une force de caractère, on aurait pu assurer le bonus mais on voulait se le chercher."

🎙 "Minable de mettre nos supporters derrière les poteaux". Le talonneur de l'@usdaxrugby Maxime Delonca fustige l'attitude du président du @BOPBweb Jean Baptiste Aldigé après le succès à Biarritz à la sirène (22-21). Une victoire "essentiellement pour eux". #BOUSD #FBsport pic.twitter.com/7GlwrsWFVc France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) November 10, 2023

Il n'a pas manqué de dédier ce précieux succès aux supporters et d'égratigner la direction basque au passage. "Quand je vois nos supporters, qui pour la plupart, sont sous la flotte à 60 ans derrière des poteaux, je trouve ça lamentable. C'est un scandale. Ils nous lâchent jamais. Et c'est vraiment minable de la part d'un président comme Aldigé de mettre nos supporters derrière les poteaux."

Au classement, Dax occupe désormais la 10e place avec quatre victoires, un nul et cinq revers après dix journées. Ils ne sont qu'à deux longueurs de leur adversaire du soir. Lequel fait pour l'heure partie des qualifiés pour les phases finales avec cinq succès et autant de défaites. La saison est encore longue et le match retour promet d'être animé.