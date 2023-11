RUGBY. PRO D2. En battant Mont-de-Marsan, Dax a ramené le derby landais d’entre les morts !

L’US Dax s’est imposé face au Stade Montois, cador de Pro D2, et a ressuscité l’une des plus belles affiches du rugby français par la même occasion.

Quel bonheur cela a dû être pour les anciens, comme pour les minots. Au Stade Maurice-Boyau, les supporters rouge et blanc ont célébré la victoire de leur équipe face au rival, ce vendredi 3 novembre. En effet, Dax a battu l’un des favoris à la montée, le Stade Montois, sous une pluie battante (26-22).

𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗘𝗡 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗦



Notre partenaire le Crédit Agricole d'Aquitaine vous offre les photos de la victoire Dacquoise 26-22 dans le derby landais ! Un match de qualité aux vues des conditions météos difficiles.



📸 Cheyenne Biollet • Anaïs Rmr pic.twitter.com/5YaKTXV6D6 — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) November 5, 2023

Relégué au niveau amateur il y a 5 ans, l’US Dax a frappé fort avec cette victoire. Plus que quelques points au classement, c’est un surplus de confiance énorme que viennent d’emmagasiner les hommes de Jean-Frédéric Dubois. Car avant même de battre le dauphin de Pro D2, ils ont surtout remporté un derby landais.

''Un derby, ça se gagne.''

Oublié depuis quelques années, le conflit sportif a démarré dans la région avant tout. Sur la route qui lie Dax et Mont-de-Marsan, les passionnés dacquois avaient installé un message de bienvenue pour lancer les hostilités. Ce dernier indiquait : “Zone protégée, abeille interdite”, une pique en référence aux surnoms des joueurs montois.

Toujours aussi bon enfant qu'alléchante, l'histoire a pointé le bout de son nez. Les acteurs avaient bien conscience de l’enjeu d’un tel match. Pour le Midi Olympique, l’arrière dacquois Théo Duprat, passé par la formation montoise, avait expliqué le symbolisme autour de cette rencontre :

Je n’ai pas pu jouer la finale contre Valence, mais je n’aurais voulu rater pour rien au monde ce derby. C’est le rêve de tout jeune Landais de jouer ces matchs. Je sais que toute ma famille sera là. Ce match est quand même spécial ! On aura beau dire, la semaine avant un derby n’est pas une semaine comme les autres. Mais pour autant, même si ce match sera particulier pour moi, il reste important pour les deux équipes. Il faudra faire le maximum pour performer, car un derby… ça se gagne.”

L'histoire ne meurt jamais

Et ce derby, ils l’ont gagné ! Contre vents et marées, les deux formations ne se sont pas défilées et ont envoyé le jeu qu'elles pouvaient. Les conditions météorologiques n’annonçaient pas une belle rencontre, mais la passion de cette rencontre a tout surpassé, même les éléments ! Certes, les deux équipes ont beaucoup usé du pied, mais l’engagement était bel et bien présent. Après tout, pas besoin de beaucoup d’essais pour un derby de légende. La dernière rencontre entre Bayonne et Biarritz en est un parfait exemple.

"On va se le chercher de p***** de derby" 🤯



Au coeur du vestiaire de @usdaxrugby juste avant la rencontre face à Mont-de-Marsan, avec le discours très fort du capitaine Jean-Baptiste Barrere !

Après la rencontre, le Montois Yoann Laousse-Azpiazu a avoué, auprès de Sud-Ouest, qu’ils avaient manqué de pragmatisme et avaient été “peut-être trop gentils” pour l’emporter. À charge de revanche pour la rencontre au stade André-et-Guy-Boniface, l’antre nommé en l’honneur des frangins qui soulevèrent le Brennus en 1963 au détriment de Dax.

Comme quoi, les deux frères ennemis se retrouvent toujours. Au pays des pins, les points se sont décidés face aux grandes perches. Les vieilles branches, elles, se sont rappelées aux souvenirs d’antan, ceux qui animaient les forêts.

