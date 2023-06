EXCLU. En ProD2, l'US Dax ''ne compte pas changer sa philosophie de jeu'', assure Benoît August

coéquipiers de Théo Gatelier : auront-ils les moyens de ne pas faire l’ascenseur comme s’apprête à le vivre Massy par exemple, pourtant ultra-dominant en Nationale en 2021/2022 ? Le départ de leur facteur X Rodrigo Marta vers Colomiers ne va pas en ce sens, évidemment. Mais l'arrivée d'un nouvel entrepreneur si, de même que le recrutement à venir, qui devrait être officialisé d'ici à quelques jours. Là, malgré un budget qui restera probablement le plus modeste de l'antichambre du Top 14 , Dax compte bien c

une nouvelle fois sur des garçons qui connaissent bien le club."

Reste qu’une question demeure pour lesontinuer de se battre avec ses armes et se renforcer intelligemment, en conservant "une identité forte, des joueurs taillés pour notre jeu et en s'appuyantPas question de faire des folies, donc, du côté de Maurice-Boyau. "D’ailleurs, même si on en avait les moyens, je pense qu’on n'irait pas prendre des stars à droite à gauche comme on peut parfois le voir ailleurs. Nos convictions sont importantes et on mise aussi sur des joueurs revanchards qui connaissent bien ce championnat."