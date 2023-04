RUGBY. Impressionnant leader de Nationale, Dax va-t-il remonter dans l’antichambre du Top 14 ?

Assurés de terminer la phase régulière de Nationale à la 1ère place, les Dacquois sont les grands favoris à la montée en ProD2. Focus.

L'US Dax passera-t-elle la barre symbolique des 100 points ? À deux journées de la fin, il y a fort à parier que le leader incontesté de Nationale atteigne cette marque, lui qui compte 96 points à l'heure d'écrire ces lignes. Pourtant, à l'orée de la saison, personne ne voyait le club landais comme un des grands favoris à la montée en Pro D2. Ici et là, de Bourgoin à Cognac et de Rennes à Nice, on évoquait plutôt Valence/Romans ou Bourg-en-Bresse en haut de la liste pour parler des prétendants aux demi-finales directes. Dax, lui, 7ᵉ du précédent exercice et seulement 9ᵉ budget de la Nationale, était tout juste mentionné pour une éventuelle place en barrages, au nom de son savoir-faire historique et de son recrutement intéressant. On parle ici des anciens de la première division Matt Luamanu et Maxime Delonca, ou encore du prodige portugais Rodrigo Marta. Mais lors de la dernière intersaison, personne ou presque ne sait encore l'attraction que sera l'ancien de Belenenses dans la 3ᵉ division française.

RUGBY. Facteur X du Portugal et meilleur marqueur de la Nationale, qui est la flèche Rodrigo Marta ?Aujourd'hui, le Portugais a donc planté 12 essais jusqu’ici et s’est affirmé comme le meilleur joueur du championnat tout au long de la saison. Comme toute l’équipe, il s’épanouit dans ce projet de jeu prôné par Jeff Dubois et basé sur le mouvement perpétuel et la qualité offensive de ses 3/4. Dans une moindre mesure et à l’image de ce que propose Toulouse dans l’Hexagone ou encore les Harlequins en Angleterre… Il n’est d’ailleurs pas anodin de voir que le 2ᵉ meilleur marqueur de la division évolue aussi en rouge et blanc, en la personne de Théo Gatelier et de ses 10 essais. Et alors que certains voyaient en cette équipe une écurie pas assez complète et qui manquerait peut-être de consistance devant ou de caractère lors des matchs du haut de tableau, les hommes de Jeff Dubois ont prouvé ce qu’ils avaient dans le ventre au fil de la saison. En allant gagner à Valence au cœur de l’hiver, par exemple, contre Nice après la sirène où encore en l’emportant face à ce même VRDR, il y a 10 jours dans le choc au sommet de cette Nationale qui validait définitivement leur première place. Le tout bien sûr, sans jamais fermer le jeu, bien au contraire. Ce qui confère à cette formation un capital sympathie assez important cette saison dans la division, tout le monde se mettant d’accord sur le fait que la meilleure attaque du championnat est aussi l’équipe qui produit le rugby le plus attrayant.

Désormais, deux questions demeurent : les coéquipiers d'Arnaud Aletti tiendront-ils la barre en demie pour s’assurer une finale et donc une accession en Pro D2 ? Et surtout, auront-ils les moyens de ne pas faire l’ascenseur comme s’apprête à le vivre Massy par exemple, pourtant large leader de Nationale la saison dernière ? Le départ de leur facteur X Rodrigo Marta vers Colomiers ne va pas en ce sens, évidemment. Mais avec un effectif qui ne devrait pas connaître de départs majeurs supplémentaires, on imagine qu’au vu du niveau affiché cette saison et si le recrutement tient la route, Dax pourrait avoir les épaules et le rugby pour se maintenir en 2ᵉ division. Ce qui, au-delà des Landes, serait une aubaine pour le rugby français, désireux de revoir ses bastions historiques aux portes de l’élite tricolore.

