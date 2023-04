AMATEUR. TRANSFERT. L'énorme coup de ce club de Fédérale 1 qui s'offre Steffon Armitage

Le triple champion d'Europe Steffon Armitage s'est engagé avec Berre-L'étang (13). Le club est actuellement qualifié pour les phases finales de Fédérale 1.

C'est LA grosse info transfert du jour ! En fin de contrat avec le Stade Niçois et alors qu'on pensait qu'il raccrocherait les crampons, l'ancien toulonnais Steffon Armitage n'en n'a pas fini avec le rugby, visiblement. Le 3ème ligne de 37 ans continue en effet son tour des clubs hexagonaux et après Toulon, Pau, Biarritz et Nice, donc, il vient de s'engager avec le club de Berre-L'Étang. Un énorme coup sportif mais aussi de projecteur pour le club du 13, qui préparait sa venue depuis un mois maintenant, selon les informations de La Provence. Le triple champion d'Europe avec le RCT s'est engagé en faveur des Provençaux pour une saison.

Reste à savoir dans quelle division évoluera le CO Berre l'an prochain. Qualifié pour les phases finales de Fédérale 1, le club pourrait assurer la première place de sa poule en battant Agde ce week-end. Il fait donc partie des réels prétendants à la montée en Nationale 2, un objectif cohérent vu son projet affiché et son recrutement pour la saison à venir, qui devrait comporter d'autres joueurs évoluant cette année en Nationale. Bref, c'est du solide qui se prépare sur les bords de la Côte Bleue.