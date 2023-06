VIDÉO. Les Landes au sommet du rugby français, le Stade Montois fête les 60 ans de son titre !

Pour la première fois de son histoire, le Stade Montois soulevait son unique Bouclier de Brennus en l'emportant face à l'éternel rival : l'US Dax.

Il y a 60 ans, les Landes dominaient le rugby français. Grande région de l'Ovalie, les prés pullulent au milieu des pins, mais le Bouclier de Brennus s'est rarement baladé jusque dans cette terre. En réalité, seulement un titre de Champion de France de 1ʳᵉ Division est arrivé jusqu'à là-bas. En 1963, le Stade Montois brandit le fameux bout de bois après avoir écarté l’US Dax en finale. Désormais enceinte de l’Union Bordeaux-Bègles, le stade Chaban-Delmas a accueilli ce grand moment de l’histoire rugbystique, alors qu’il était baptisé Parc Lescure.

VIDEO. Pro D2. Le bel hommage du Stade Montois à Julien Cabannes après 27 ans de fidélité !Sur le score de 9 à 6, les Montois remportent ce choc grâce aux bottes de Pierre Lestage, auteur d’un drop décisif à la 75ᵉ minute, et de la légende André Boniface. Dans cette équipe jaune et noir, on retrouve également son frère Guy Boniface, malheureusement décédé à seulement 30 ans. Le célèbre duo passe un total cumulé de 36 années au Stade Montois entre 1952 et 1972, 20 saisons du côté d’André et 16 pour Guy. Face à eux, une autre célèbre fratrie du rugby landais et tricolore leur faisait face. En effet, Pierre et Raymond Albaladejo étaient alignés avec Dax.

Pour ces deux clubs plus que centenaires, cette finale sous forme de Derby Landais représente l’apothéose de leur histoire commune. Au lendemain des demi-finales face à Lourdes et Grenoble, la presse locale plaçait sans hésiter l’ovalie locale au sommet de l’Hexagone. Dans le stade ovale, les spectateurs venus particulièrement nombreux à Bordeaux (30 000 personnes, record de l'époque pour le stade) ont obligé les stadiers à installer des chaises sur le vélodrome et les différentes pistes entourant la pelouse. Excédés, certains spectateurs refusaient même de rendre aux joueurs les ballons bottés en touche. Avant le match, de nombreuses animations avaient lieu sur la pelouse. Des échassiers landais au spectacle pyrotechnique, l'ambiance était au rendez-vous et l’iconique journaliste et commentateur Roger Couderc, pourtant habitué aux finales et grands matchs, affirmaient qu'il n'avait "jamais vu pareille ambiance".

Plus proche d’un combat à 30 participants que d’un match de rugby champagne, la rencontre avait aussi été entachée par un essai litigieux accordé aux Dacquois à la demi-heure de jeu. Une situation qui obligea les Guêpes à puiser dans leurs ressources pour s’assurer la victoire. Ivre de joie, le public montois envahit le terrain au coup de sifflet final. Ils célèbrent leurs héros et ovationnent André Boniface. Interrogé par Roger Couderc après la rencontre, l’homme du match déclare qu’il fait face au “plus grand jour de sa carrière rugbystique”. Le tout avant de remercier l’équipe de Dax pour “sa sportivité” et pour avoir livré un “match dur, mais correct”. Enfin, il ajoute : “Dur, mais correct, c’est ça le principal dans le rugby.”

