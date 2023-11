Sans le flair d'Ugo Mola, Romain Ntamack n'aurait jamais marqué l'essai du titre en finale du Top 14

S'il ne s'était fié qu'à la data, l'entraîneur toulousain aurait sorti Ntamack à quelques minutes de la fin lors de la dernière finale du Top 14. Il ne l'a pas fait, en croyant au mental de son ouvreur...

"Je pense que Fabien Galthié prend les gens pour des cons. (…) Il enfume tout le monde avec sa data et je ne crois que c’est cela, respecter les gens qui aiment le rugby." Passablement très remonté sur le plateau du Canal Rugby Club, Richard Dourthe n’a pas mâché ses mots concernant Fabien Galthié, après la rentrée médiatique du sélectionneur des Bleus, revenu sur ses choix lors du quart de finale perdu face à l’Afrique du Sud.

RUGBY. ''Galthié prend les gens pour des cons'', Dourthe allume le sélectionneur du XV de France

Il est vrai que l’ancien demi de mêlée rapporte beaucoup de choses aux statistiques et aux données livrées par les GPS. Il a d’ailleurs bâti une grande partie de sa méthode là-dessus depuis sa prise de fonction il y a 4 ans à la tête des Bleus. Avec, qu’on le veuille ou non, un bilan chiffré exceptionnel et unique.

RUGBY. COUPE DU MONDE. Quel bilan pour le mandat de Fabien Galthié avec le XV de France ?

Reste que cette méthode a aussi peut-être touché ses limites face aux Springboks, soit. Galette mérite-t-il un procès pour ça ? Très sincèrement, on ne le pense pas. Même s’il faudra bien évidemment tirer des enseignements d’un tel échec pour le premier match à élimination directe de SA coupe du monde.

L’exemple Danny Care

En ce sens, on se remémorera toujours ce France vs Angleterre qui clôturait le Tournoi 2016, lors duquel le demi de mêlée Danny Care avait été sorti autour de la 50ᵉ minute de jeu seulement. Le staff anglais avait alors expliqué que les données GPS concernent la légende des Harlequins étaient mauvaises… Une aubaine pour les Tricolores, tant Care semblait en cannes sur le terrain, au moment de sa sortie…

Le cas Ntamack

Cette semaine et lors d'une conférence sur le thème des progrès technologiques au service du sport, à Agen, le manager du Stade toulousain Ugo Mola a confié quelque chose de très intéressant autour de l’un des événements rugby de cette année 2023. Que la data lui indiquait de sortir Romain Ntamack en finale du Top 14.

TOP 14. EDITO. Romain Ntamack, ou quand le génie l'emporte sur l'enjeu

D’après lui et comme rapporté par Midi Olympique, s’il s’en était uniquement fié à la data, il aurait sorti Romain Ntamack en fin de match face à La Rochelle, en finale du Top 14. "Tous les voyants disent qu’il faut le sortir. Mais quand il marque l’essai de la victoire à la 78e minute, il touche sa vitesse max absolue de la saison !"

VIDÉO. TOP 14. Ugo Mola sait parler à ses joueurs : ''je vais la boire tout seul la bière si vous voulez''

Soit 35km/h… À vrai dire, rappelons qu’aussi performantes soient ces données, elles ne prennent pas en compte la force de caractère d’un joueur, ni son état d’esprit ou de motivation. Et qu’à l’issue de 2 bourdes effectuées dans les 10 dernières minutes de cette finale en juin dernier, qui condamnaient presque les Toulousains, Ntamack a probablement fait ressortir le caractère de champion le plus enfoui qui existait en lui. Un mental à toute épreuve, qui donna lieu, suite un bon travail de Dupont et une défense hasardeuse des Rochelais, à l’exploit de 60 mètres de l’ouvreur, dont tout le monde ne peut que se souvenir.

TOP 14. ''Ce p*tain de sport est ce qu’il est, parfois injuste, parfois cruel'', Ugo Mola titille le karma du Stade Toulousain

Mola d’ajouter : "Ces outils doivent rester à la place de l’outil. Le risque des datas n’est-il pas qu’un coach s’en serve pour se dédouaner quand il est dans l’échec ?" En clair, rester aussi dans l’humain, le ressenti, le terrain, quoi. Comme une petite pièce envoyée au sélectionneur des Bleus, qu’il a d’ailleurs refusé de rejoindre en équipe de France, cette année…