TOP 14. ''Ce p*tain de sport est ce qu’il est, parfois injuste, parfois cruel'', Ugo Mola titille le karma du Stade Toulousain

Quelques heures après la victoire en finale du Top 14 2022-2023, Ugo Mola est revenu sur la victoire du Stade Toulousain face au Stade Rochelais.

Auréolé d’un nouveau titre, Ugo Mola n’a plus grand-chose à prouver aux yeux de la France du rugby. Vainqueur lors d’une saison record (2019) et champion avec le doublé Champions Cup - Top 14 (2021), il a fini parmi les héros d’une finale sous tension ce 17 juin au Stade de France. Dans ses déclarations d’après-match, Ugo Mola n’a pas enfilé les œillères. Il a avoué avoir eu des doutes, avoir trouvé beaucoup de faiblesses à son équipe, mais célèbre tout de même la victoire. Dans un reportage suivant le clan toulousain après le lever de Bouclier, le Midi Olympique retranscrit une belle parole du manager haut-garonnais : “Ce p… de sport est ce qu’il est, parfois injuste, parfois cruel, mais je pense au plus profond de moi qu’avoir un bon karma facilite parfois bien les choses.”

FINALE TOP 14. La presse française et mondiale glorifie la ''déflagration'' toulousaine Ntamack et pleure l’échec de La RochelleLa notion de karma est énormément revenue dans le discours toulousain d’avant et d’après-match. En même temps, comment en vouloir à une équipe qui sur les cinq dernières saisons où elle a fini première (2012, 2013, 2019, 2021 et 2023) a décroché le titre suprême à autant de reprises. Avec le temps, on finit sûrement par croire que ce qui est réalisé en saison régulière est dû en phases finales, même quand on concède une dernière rencontre compliquée. Face à La Rochelle, Ugo Mola a bien conscience que son équipe aurait pu mieux faire et il le confirme au micro de Canal + après le match : “On fait un début de seconde période qui est mauvais. On est pris en mêlée, dans les airs et sur quelques basiques. Avec la victoire, je pense que l'on réalise un petit braquage, car on avait un bon karma. On s'est mis dans les meilleures dispositions pour gagner. Cependant, bravo à La Rochelle. C'est peut-être l'un des matchs les plus compliqués que l'on ait eu à faire contre eux.”

