VIDÉO. TOP 14. ''Une équipe moyenne, pas un énorme Stade Toulousain'', O’Gara amer après la finale

En zone mixte et dans les différents médias, le technicien du Stade Rochelais n’a pas caché sa déception après la défaite face à Toulouse.

Réputé pour son caractère bien trempé, Ronan O’Gara risque de diviser après cette sortie. À la suite de la finale de Top 14 perdue face au Stade Toulousain, le manager du Stade Rochelais n’a pas voulu glorifier ses bourreaux. Ce samedi 17 juin tard dans la soirée, la zone mixte du Stade de France lui a permis de clarifier l’opinion qu’il a eue des Rouge et Noir sur cette ultime rencontre de la saison 2022-2023. Face aux journalistes, et notamment à Sud Radio qui relaie cette séquence, il déclare ceci : “C’est une équipe moyenne en face de nous. Elle a profité de nos erreurs. Je pense qu’il faut arrêter de dire que ça a été un énorme Stade Toulousain. Je ne suis pas d’accord avec ça, je veux être très claire. Je peux accepter une défaite si c’était le cas, mais là, on ne l’a pas vu.”

VIDÉO. Ni un rêve, ni un cauchemar, Ntamack réalise l’exploit de l’année pour endormir les Rochelais !Si Ronan O’Gara n’a pas trouvé la performance toulousaine qualitative lors de la finale, il ne jette pas le bébé et l’eau du bain en même temps. À l’inverse, il a largement salué l’exploit personnel de Romain Ntamack en fin de rencontre. Selon des propos rapportés par L’Équipe, l’ancien joueur du Munster confie ceci : “Bravo à Romain Ntamack d'avoir la capacité de marquer un essai comme ça. Quel athlète, quel joueur ! C'est un essai exceptionnel. Pour un essai comme ça, tu mérites de gagner.”

Ensuite, le technicien avoue tout de même que la défaite est de leur fait et déclare ceci, toujours selon le quotidien sportif : “Nous n'étions pas proches de notre niveau ce soir. Des pénalités nous ont coûté le match.” Avec 12 pénalités concédées par les Toulousains et 10 du côté des Rochelais, la discipline n’a même pas spécialement été en leur défaveur. Avec trois tentatives au pied manquées (un drop et deux pénalités) face à un seul raté, côté haut-garonnais, la victoire s’est sûrement plus jouée sur ces détails que sur une réelle différence de niveau entre les deux formations.

