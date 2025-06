PRO D2. Dax sanctionné : plusieurs points envolés, la saison 2025-2026 commence (très ?) mal

À peine la saison de PRO D2 terminée que Dax voit déjà la suivante compromise : 5 points retirés, et une bataille juridique qui démarre.

C’est une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue dans le paysage de la Pro D2 : la commission de contrôle des championnats professionnels (CCCP) a infligé un retrait de 5 points fermes et 4 points avec sursis à l’US Dax pour non-respect de dispositions réglementaires. Une sanction sportive lourde qui impactera directement la saison prochaine.

Le club conteste la décision

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’US Dax a tenu à réagir :

« L’U.S.Dax Rugby Landes prend acte de la décision de la CCCP. [...] Le club a d’ores et déjà décidé de faire appel de cette décision, n’étant pas d’accord avec celle-ci et reste confiant pour que la décision soit enlevée en appel qui aura lieu rapidement auprès de la FFR. »

Le club met en avant sa situation comptable nette positive, notamment grâce aux investissements réguliers du président et des actionnaires du nouveau conseil d’administration.

Une ambition toujours intacte

Malgré cette sanction, le club affiche une volonté claire de poursuivre son développement. Depuis sa montée en Pro D2 il y a deux saisons, l’USD a multiplié les investissements : hospitalités doublées, tribune d'honneur rénovée, nouveau centre d’entraînement attendu pour 2026-2027, et vestiaires flambant neufs.

Les infrastructures ont été modernisées permettant notamment d’augmenter la capacité des hospitalités qui est passée de 600 à 1200 places. La tribune d’honneur a été rénovée et un nouveau centre d’entraînement est en phase de lancement pour une livraison en 2026-2027.

Côté sportif, le communiqué tease une annonce prochaine sur le nouveau staff et les recrues. En clair, Dax ne compte pas lâcher le morceau : « Un nouveau cycle ambitieux s’amorce ! » Pour l'heure, seul Jekope Sovau et Naïm Ben Alla ont été annoncés. TOP 14. Transfert : un ailier explosif du Stade Toulousain débarque à DaxDans une Pro D2 toujours plus compétitive, ce retrait de points pourrait coûter cher. Mais dans les Landes, on sait aussi que les saisons se jouent sur le terrain. Et que rien n’est jamais figé.

Personne n'a oublié la trajectoire de Grenoble l'an passé. Après avoir essuyé plusieurs retraits de points, les Isérois ont réalisé une saison folle, se qualifiant pour les phases finales. Avant de se hisser en finale. Ils tenteront cette année de valider enfin leur montée en TOP 14.