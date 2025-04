TOP 14. Transfert : un ailier explosif du Stade Toulousain débarque à Dax

Formé au Stade Toulousain, passé par Carcassonne en Nationale, Naim Ben Alla s’apprête à découvrir la Pro D2 sous les couleurs de Dax. Un ailier puissant et rapide, prêt à faire des étincelles dans les Landes.

Un pur produit toulousain

L’US Dax tient sa première recrue pour la saison 2025-2026. Le club landais vient d'annoncer l’arrivée de Naim Ben Alla, jeune ailier formé au Stade Toulousain.

Âgé de 21 ans, Naim Ben Alla est un enfant de la maison rouge et noire. Passé par les catégories jeunes du Stade Toulousain, il a connu le très haut niveau d’exigence imposé par le club le plus titré de France.

Puissant, rapide et doté d’appuis de feu, l’ailier a notamment évolué avec les Espoirs toulousains avant de faire ses armes en Nationale sous les couleurs de Carcassonne cette saison. Il a participé à 17 rencontres, dont 14 comme titulaire. Inscrivant quatre essais au passage.

Avec ses 1m90 pour 94kg, Ben Alla est un ailier au profil moderne. Il aime prendre les espaces, jouer les duels et surtout finir les coups. C’est donc un renfort de choix pour l’USD, qui cherchait à muscler sa ligne de trois-quarts pour la saison prochaine.

Sa polyvalence au centre et à l'arrière son un plus pour cet élément formé dans le club gersois de L'Isle-Jourdain. Repéré par le Stade, il avait ensuite participé à une journée de détection avant de rejoindre la catégorie des Minimes B. Puis de participer à la conquête de plusieurs titres de Champions de France.

Un pari sur l’avenir pour l’US Dax

Engagé pour deux saisons, Ben Alla va découvrir la Pro D2 sous les couleurs dacquoises. Un nouveau défi pour lui, mais aussi un signe fort envoyé par le club landais, bien décidé à miser sur des jeunes talents en devenir. Avec son profil percutant et sa formation toulousaine, nul doute que le joueur de 21 ans aura à cœur de s’imposer rapidement dans un championnat aussi rugueux que la Pro D2.

Un joli coup pour Dax, qui continue de construire intelligemment son effectif, en mêlant expérience et jeunesse pleine d’ambition. Pour rappel, le club de Pro D2 ne pourra pas compter sur ses ailiers Pilati, Bouche et Tutuvuli l'an prochain, d'après les informations de All Rugby. Sans oublier le retour de prêt à Paris pour Noah Néné.