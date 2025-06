Décryptage. Le coaching gagnant qui a permis à Montauban d’être champion de France de PRO D2

Après avoir fini 6e de la phase régulière de ProD2, Montauban a réussi l’exploit d’être champion de France en s’appuyant sur deux ouvreurs remarquables.

Les saisons passent, mais ne se ressemblent pas pour les supporters de Sapiac. Le 2 juin 2024, c’est à Narbonne que Montauban jouait la rencontre la plus importante de sa saison, l’access match pour se maintenir en ProD2. Une partie remportée d’un point par les Tarn-et-Garonnais sur le score de 19-20. Une rencontre à suspense, qui s’était jouée en toute fin de match avec un essai d’Yvan Reilhac inscrit totalement en coin, transformé par l’indispensable Jérôme Bosviel.

Cette saison 2024/2025, le demi d’ouverture passé par Bourgoin, Lyon et Périgueux a encore mené cette équipe montalbanaise, mais cette fois-ci vers le sommet de ce championnat. La qualité de son jeu au pied et sa maîtrise technique ont permis aux joueurs de Sébastien Tillous-Borde de renverser successivement Colomiers, Brive et Grenoble lors d’une magnifique finale. Mais si Jérôme Bosviel a autant pu s’exprimer lors de cette saison, c’est également grâce à un autre ouvreur : Thomas Fortunel. Le staff montalbanais a parfaitement su alterner entre ces deux ouvreurs, notamment lors de ces phases finales.

Un jeu au pied décisif

Difficile de parler de cette finale face à Grenoble et de l’impact de Jérôme Bosviel et Thomas Fortunel sans évoquer la qualité de leur jeu au pied. Récompensé du titre d’homme du match à la fin de son match contre Grenoble, Jérôme Bosviel a révélé l’étendue de sa palette sur ce secteur à travers différents points. Comme à son habitude, le meilleur réalisateur de l’histoire de la ProD2 s’est encore montré très fiable face aux perches (3/4) avec une pénalité de près de 48 mètres à la 26e minute.

Une aisance prolongée avec la rentrée de Thomas Fortunel qui a, lui aussi, inscrit une pénalité décisive en fin de rencontre située à peu près à la même distance des poteaux. Cette longueur représente une véritable menace pour les adversaires qui ne peuvent se permettre de concéder des fautes faciles dans leur moitié de terrain, voire au niveau de la ligne médiane.

Rotation gagnante et gestion de l’usure

Au-delà de cette efficacité, qui a porté Montauban tout au long de ces phases finales, la stratégie de jeu au pied d’occupation des coéquipiers de Fred Quercy a mis les Grenoblois sous pression tout au long de la rencontre. L’USM a donc alterné avec des coups de pieds très longs pour obliger le troisième rideau grenoblois à relancé de sa propre moitié d’en-but. Mais aussi des chandelles difficiles à réceptionner à cause de leur trajectoire (en feuille morte), provoquant souvent un en-avant de leurs adversaires.

Ces types de jeu au pied sont des spécialités de Jérôme Bosviel, qui tire régulièrement « des ogives ». Cette technique consiste à prendre le ballon sur la partie extérieure de son pied, tout en lâchant le ballon un peu plus tôt qu’un jeu au pied classique pour le frapper sur sa longueur plutôt que la pointe. Ce mouvement permet au ballon d’effectuer une rotation tout en augmentant sa vitesse, ainsi que la longueur de ses jeux aux pieds.

Le drop, arme fatale de Sapiac

Le dernier point représentant le « kicking game » de Sapiac est l’utilisation des drops et surtout la réussite dans ce domaine. Jérôme Bosviel a inscrit 10 drops cette saison, dont un lors de la finale en fin de première mi-temps. Une action qui a permis aux Montalbanais de passer à plus d’un essai transformé d’écart (14-6), après un début de match dominé par les Isérois.

L’ouvreur en avait aussi inscrit un lors de la demi-finale contre Brive. Lors du match de barrage à Colomiers, l’USM s’était également appuyée sur un drop salvateur de Thomas Fortunel, donnant l’avantage à son équipe à deux minutes de la fin de la rencontre.

Deux rôles différents et complémentaires

Cette rotation entre les deux numéros 10 fut parfaitement gérée par Sébastien Tillous-Borde et son staff lors de ces phases finales. Jérôme Bosviel entamait les rencontres en s’appuyant sur son jeu au pied, mais aussi sur sa justesse technique et sa vision du jeu. Ce qui a permis aux Montalbanais de rapidement inscrire des points lorsqu’ils étaient dans des temps forts.

À l’image du premier essai des Tarn-et-Garonnais inscrit par Sikhumbuzo Notshe, après une magnifique passe sur un pas de son ouvreur qui crée le décalage. Une action qui fait suite à une erreur des Grenoblois, qui ne trouvent pas la touche en essayant de sortir de leur camp, s’exposant à une contre-attaque de Josua Vici.





Cette gestion des temps forts et des temps faibles fut bien assurée par la rentrée de Thomas Fortunel, qui remplaçait généralement Jérôme Bosviel autour de la 60e minute. Thomas Fortunel ayant le rôle de dynamiteur, en apportant plus de vitesse dans le jeu face à des adversaires fatigués en fin de rencontre. Tout en gardant une très bonne qualité de jeu au pied et en se montrant imperturbable dans la maîtrise du jeu.

Cette association gagnante est un des points majeurs de la réussite de Montauban dans cette saison et ces phases finales de ProD2. Jérôme Bosviel n’étant pas obligé de disputer l’intégralité des rencontres de ce championnat, long et éprouvant, à l’âge de 35 ans, en s’appuyant sur Thomas Fortunel, auteur d’une très belle saison. Ce pari fut donc réussi pour le staff et les dirigeants de Sapiac qui ont réussi à bien gérer les rotations entre leurs deux ouvreurs sans les frustrer et en leur donnant du temps de jeu.

Sur l’ensemble de la saison, Jérôme Bosviel a disputé 27 matchs, dont 19 en tant que titulaire. De son côté, Thomas Fortunel, a joué 23 rencontres, en ayant été titulaire à 13 reprises. Un duo impressionnant lors de cette finale face au FCG, face à un vis-à-vis de qualité en la personne de Sam Davies, international gallois, considéré comme un des meilleurs numéros 10 du championnat. Après avoir bien savouré ce titre de champion de France de ProD2, Jérôme Bosviel et Thomas Fortunel devront se montrer tout aussi décisifs dans le nouveau défi qui les attend : le Top 14.