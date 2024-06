PROD2. INSOLITE. Culottée, l’US Dax tente le pari de l’année avec une recrue venue de… Fédérale 2

A la recherche d’un talonneur, Dax aurait signé un joueur de 25 ans venu de Fédérale 2. Qui est aussi le frère d’un international français.

On l’a dit et répété sur notre site, l’US Dax fut un promu unique en son genre cette saison. Doté d’une identité de jeu forte, d’une vie de groupe exceptionnelle, le plus petit budget de ProD2 a su tirer la quintessence de son potentiel pour se hisser jusqu’en barrage. Unique, dans l’histoire de la division.

Une réussite due aussi à un recrutement intelligent et efficace, que le club landais veut reproduire en vue de la saison prochaine. Pêle-mêle, on pourrait citer les venues de Sam Wasley, ce numéro 8 inconnu venu d’Espagne où les Fijdiens Nacika et Naseara, révélations de la ProD2 en 2024.

Ou encore Iban Hiriart-Urruty. Un talonneur de 30 ans, arrivé en tant que joker médical de Nationale 2 et du club de St-Jean-de-Luz, et qui finalement, s’est vu prolongé par les Rouge et Blanc. Ce qui a donné des idées à l’entité landaise, qui au même poste, va - a priori - tenter encore plus gros pari.

Cette fois, c’est en Fédérale 2 que Dax va piocher, puisque selon le Berry Républicain, c’est le talonneur et capitaine de Bourges Kito Falatea qui va débarquer. Le joueur de 25 ans, qui a inscrit 4 essais en 16 matchs cette saison, est notamment passé par Colomiers chez les jeunes, ou encore l’Isle Jourdain et Chambéry, plus tard.

Et si son nom vous dit quelque chose, c’est normal : il est le petit frère de Sipili Falatea, le pilier de l’UBB et international français. Joueur explosif et puissant (1m82 pour 115kg), son potentiel physique ne fait pas trop de doute dans le jeu. Mais c’est plutôt sur les fondamentaux du poste et notamment en touche qu’il sera attendu, dans un championnat aussi rude que la ProD2.

Ce qui constituera, pour lui, un bond de 4 divisions à l’intersaison. Un record en France cette année, pour l’heure…