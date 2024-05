AMATEUR. TRANSFERT. Leader par l’exemple de Dax, le vétéran Maxime Delonca s’engage en Fédérale 2 !

Figure de la ProD2, Maxime Delonca quittera Dax pour un (plus) petit club des Landes, cet été. L’occasion pour lui de découvrir le vrai rugby amateur, et de kiffer encore un peu…

Jeudi dernier, l’US Dax est donc sortie par la grande porte de cette ProD2 2023/2024 malgré une rouste reçue par Grenoble, 58 à 10. Antinomique ? Pas vraiment pour le promu, à qui certains promettaient l’enfer après 2 journées, et qui finalement fut le premier de son état à se qualifier pour les phases finales de la 2ème division. Historique.

Mais après un exercice aussi fantastique sportivement qu’humainement, qui dit fin de saison, dit départs… Là, on sait supporters dacquois profondément déçus de voir l’un de leurs plus grands leaders, Maxime Delonca, quitter le navire. "J’aurai aimé faire une saison de plus mais Dax a choisi de ne pas me prolonger", regrettait le talonneur de 36 ans pour FranceBleu.

Un leader de vestiaire magnifique, avec du caractère et toujours exemplaire sur le terrain, qui à défaut d’être "le meilleur", s’est "toujours envoyé pour les mecs" avec lesquels il a joué. Demandez, personne ne vous dira le contraire.

Si c’est discours très rrrugby de clocher manqueront dans le vestiaire dacquois, que les aficionados de l’USD se rassurent, "Max" va rester dans la ville qui l’a adoptée, et le reste : "je vais prendre ma carte d’abonnés à l’USD", plaisantait-il pour Sud-Ouest. "Peut-être m’inscrire sur le forum de supporteurs, aussi, on ne sait jamais !"

Mais l’ancien gamin d’Argelès en a encore (un peu) sous le pied et ne compte pas raccrocher les crampons pour le moment. Malgré les sollicitations de Tyrosse, de St-Paul-les-Dax ou d’Hagetmau, il s’est engagé pour le premier club qui l’avait appelé, et pour le président avait lequel il avait "bien accroché".

Verdict ? Rion-Morcenx ! "De mon côté, je vais aller filer un coup de main à un club d’à côté, qui m’a trouvé un boulot dans le social, je pense que ça me correspond." L’entité landaise, qui avait enchaîné les montées ces dernières saisons, va cette fois descendre de Fédérale 1 à Fédérale 2. Et tenter de stabiliser son projet, dans lequel nul doute que Delonca aura une place très importante, au talonnage.

L’occasion pour lui de découvrir le (vrai) rugby amateur qu’il aime, et qu’il avait déjà - en partie - connue en arrivant à Dax. "Celui qui a fait la force du club", disait même-t-il au moment d’en parler. "Pour une, ou deux saisons maximum", entre copains, confit de canard et pressions. Histoire de kiffer encore un peu sa "vie de privilégié", comme il aime l’appeler…