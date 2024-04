RUGBY. Promu époustouflant et identité forte : l'US Dax à 5 matchs d'entrer dans l'histoire de la ProD2

Fort d'un recrutement très intelligent et ciblé, de changements structurels et d'une identité de jeu intacte, Dax s'avance comme le meilleur promu de l'histoire de la ProD2, aux portes des phases finales.

L’an dernier, à pareille époque, on se demandait si l’US Dax en aurait assez dans le ventre pour résister à la cadence de la ProD2. Un championnat dense, long et rugueux, au sein duquel de plus en plus de grands talents émergent.

Douze mois plus tard et à l’heure du bilan, force est de constater que nous ne nous sommes pas trompés. Reste que si l’on voyait les "bouffeurs de maïs" tenir la route à la maison notamment et potentiellement finir dans le ventre mou de ce championnat, jamais ô grand jamais on ne les aurait imaginés aux portes de qualification à 5 journées de la fin.

A l’heure d’écrire ses lignes et à la faveur de sa dernière victoire bonifiée sur Brive , Dax caracole à la 4ème place de la ProD2 avec 64 points. Et possède 4 points d’avance sur les premiers non-qualifiables : Colomiers et Grenoble . Quand le directeur général Benoit August nous parlait "d’ une nouvelle opportunité qu’a le club de prendre un tournant pour rester dans les élites françaises, et se professionnaliser", on peut dire que son équipe n’a pas raté le coche.

jamais un promu ne s’est qualifié pour les phases finales de ProD2 depuis le passage à la poule unique en 2004/2005. Mieux, les coéquipiers de l’emblématique J-B Barrère pourraient même entrer dans l’histoire de l’antichambre du Top 14 lors des prochaines semaines. En effet,

Et même si des équipes comme Lyon ou le Stade Bordelais avaient déjà affichés des bilans comptables encore plus impressionnants dans les années 2000, ces formations n’étaient jamais rentrées dans les clous de la qualification à une époque où les barrages n’existaient pas.

Mais cette année, toutes les planètes semblent alignées pour que les Rouges et Blancs - meilleure équipe de la phase retour ! - marquent l’histoire et gravent dans le marbre leur aventure commune. Si rien n’est encore fait pour l’heure, le club a néanmoins son destin entre les mains et continuera de s’appuyer sur son identité forte, son pack "épais canapé" et ce jeu de mouvement qui fait sa force.

"On ne compte pas pour autant changer notre philosophie de jeu", nous promettait August en juin dernier. Promesse tenue…