VIDÉO. Géorgie, 3 postes et ''un profil à la Nakarawa'' : qui est ce Fidjien qui bouscule la ProD2 en 2024 ?

Ratu Nacika, grand gaillard Fidjien de 29 ans, a ébloui la ProD2 en janvier. Toute la réussite du recrutement surprenant de l’US Dax.

Combien sont-ils, au juste ? Sur l’archipel, on recense un peu moins d’un million d’habitants, quand la Fédération de rugby compte tout de même près de 80 000 licenciés. Soit, in fine, que légèrement plus que la Ligue Occitanie, première pourvoyeuse de l’Hexagone.

Pourtant, l'immense impression qu'aux Fidji, les talents bruts et uniques poussent sur les arbres, n'a jamais semblé aussi forte. On vous parie d'ailleurs que la grosse centaine de rugbymen professionnels en France sera encore agrandie la saison prochaine, et que de nombreux clubs diront "Bula"* à 1 ou 2 talents complètement inconnus qu'on leur aura conseillé. Ou qu'ils auront repéré.

Exactement comme a fait l'US Dax lors de la dernière intersaison. Pour sa remontée en ProD2 et avec le départ de Rodrigo Marta vers Colomiers notamment, le club landais voulait s'offrir un petit supplément punch, puissance et créativité, forcément. Et si, au compte-goutte, des garçons comme Sam Wasley, Genesis Mamea Lemalu ou David Lolohea sont arrivés, le recrutement le plus surprenant fut certainement celui des Fidjiens Jope Naceara et Ratu Nacika, que pas même le web ne connaissait.

Profil à la Nakarawa

Deux franches réussites, malgré le temps d’adaptation nécessaire : "je crois que c’est le type de joueurs à qui il faut laisser de la liberté et ne pas trop embêter avec la stratégie. Ils sont si fort individuellement qu’ils n’ont pas besoin de ça et au contraire, ça a tendance à les brider et à les rendre moins performants", explique le capitaine de l’US Dax, revenu sur les bords de d’Adour l’été dernier, depuis Béziers. Dès mon arrivée, on m’avait parlé d’un Fidjien qui devait débarquer de Géorgie, avec un profil particulier."

Il est arrivé tard, il n’a pas fait là pré-saison avec nous, puis il a fallut qu’il comprennent les systèmes, qu’il assimile un peu la langue sur des points clés. Au final, il a su saisir sa chance quand il le fallait.

Essayé d’abord au centre, puis en en 2ème ligne, c’est désormais en 3ème que le Fidjien de 29 ans s’éclate sous le maillot Rouge et Blanc. Une belle trouvaille de l’US Dax, allé chercher ce joueur dont on ne savait rien au RC Tao, au sein du principal championnat du Caucase, dans les terres géorgiennes et proche de la frontière turque.



"Il dégage un sentiment de puissance et de facilité assez énorme, complète Barrère. Comme tous les Fidjiens, il n’est pas embêté par le ballon et ça se voit avec ses attitudes et sa dextérité assez uniques." Doté en effet d’une belle carcasse (1m97 pour 115kg) qu’il déplace habilement sur le terrain, le garçon, son allure dégingandée et ses skills ne sont pas sans rappeler un certain Leone Nakarawa, maître in extenso des offloads depuis la retraite de Sonny Bill Williams.



Avec peut-être un penchant pour les carreaux que n’a plus le trentenaire du CO. Demandez plutôt à Jonathan Joseph ou Joe Jonas, tous deux "cintrés" par des timbres du Fidjien, lors du derby entre Dax et Biarritz, il y a 2 semaines. Auteur également de deux essais et élu dacquois du match sur ses deux dernières sorties, Nacika a pris en confiance et offre aujourd’hui une palette que les hommes du 40 n’avaient pas, jusqu’alors.

Une arme de plus dans la quête d'un maintien qui, à l'issue de cette 20ème journée de ProD2, pourrait d'ores et déjà être pratiquement acquis, en cas de victoire face à Angoulême. "Même si Bourg avait été rétrogradé avec 60 pts il y quelques années", rappelle souvent à ses hommes le vieux sage J-B Barrère…

*Bienvenue, en Fidjien