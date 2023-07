RUGBY. Nouvelle augmentation du nombre de licenciés en France à quelques mois de la Coupe du monde

La FFR a révélé que le nombre de licenciés en France a connu une augmentation significative au cours de la saison 2022/2023, portant le nombre total de licenciés à 324 326.

Lors de la récente 160ème Assemblée Générale Ordinaire de la FFR, il a été révélé que le nombre de licenciés en France a connu une augmentation significative au cours de la saison 2022/2023. Une progression de 6,97% a été enregistrée, portant ainsi le nombre total de licenciés à 324 326 en mai 2023. Après deux années marquées par la crise sanitaire, cette évolution est des plus prometteuses pour l'avenir de l'ovalie en France.

Il convient de rappeler que cette hausse des effectifs fait suite à une augmentation notable de 16% constatée lors de la saison précédente. En 2022, la FFR avait annoncé fièrement le chiffre de 303 048 licenciés, témoignant déjà d'un regain d'intérêt pour notre sport favori. Cette nouvelle progression, à l'approche de la Coupe du Monde de Rugby, confirme que le rugby continue de gagner en popularité et en attractivité. On peut penser que les excellents résultats du XV de France ces dernières années a aussi contribué à cette augmentation. La bière ''fraternelle'' autorisée lors de la Coupe du monde de rugby 2023, mais pas aux JO de Paris !Comparativement aux chiffres du football, on constate que le rugby possède encore une marge de progression en termes de licenciés. Avec 2 165 234 licenciés (au 16 février), le football maintient sa position de leader incontesté parmi les sports collectifs en France. Le rugby se place en dixième position derrière des disciplines telles que le tennis, le basket-ball, deuxième sport co derrière le football et le handball, 6ᵉ. On est en droit de se demander pourquoi le rugby compte-t-il moins de licenciés que d'autres sports, alors qu'il jouit d'une popularité indéniable en France ?



Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, le rugby est souvent considéré comme un sport exigeant en termes de technique, de force physique et d'engagement sur le terrain. Ces spécificités peuvent parfois freiner certaines personnes qui préfèrent des sports moins intenses. La perception de la dangerosité du rugby peut également être un frein pour certains. Les contacts et les règles complexes du jeu peuvent susciter des appréhensions, en particulier chez les parents soucieux de la sécurité de leurs enfants.

Cependant, il est important de noter que le rugby offre également de nombreux avantages et valeurs qui lui sont propres. Il encourage la camaraderie, l'esprit d'équipe, le respect des adversaires et la discipline. Ce qui en fait un sport complet et formateur. De plus, avec l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby en France cette année, l'intérêt et la visibilité autour de notre sport devraient continuer à croître, suscitant ainsi de nouvelles vocations et une envie accrue de pratiquer le rugby comme cela avait été le cas en 2007 lors de la précédente Coupe du monde en France.

En conclusion, la hausse du nombre de licenciés pour la saison 2022/2023 est une excellente nouvelle pour le rugby en France. Malgré quelques obstacles liés aux spécificités du jeu, notre sport continue de séduire de plus en plus d'adeptes. Avec la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en ligne de mire, le rugby est plus que jamais sur le devant de la scène.