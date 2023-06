La bière ''fraternelle'' autorisée lors de la Coupe du monde de rugby 2023, mais pas aux JO de Paris !

Il sera possible de déguster de l'alcool dans les stades pendant les matchs de la Coupe du monde, mais pas durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

La Coupe du monde de rugby se profile à l'horizon avec son lot de passion et d'excitation. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition et du choc entre la France et la Nouvelle-Zélande, une décision surprenante a été annoncée quant à la consommation d'alcool dans les stades. En effet, il sera possible de déguster de la bière pendant les matchs de la compétition ovale la plus prestigieuse. En revanche, cette autorisation ne sera pas valable pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août en 2024.

Alors que les JO de Londres 2012 et de Rio 2016 avaient permis la vente d'alcool, le comité d'organisation des JO de Paris a décidé de se conformer à la Loi Evin de 1991, qui interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les établissements sportifs. Selon Le Parisien, plusieurs des neuf villes hôtes de la compétition ont exprimé leur soutien à l'autorisation de vente d'alcool dans leurs stades respectifs. En effet, la loi française permet aux maires de prendre des arrêtés autorisant la vente d'alcool jusqu'à dix fois par an et pour une durée maximale de 48 heures, comme le rappelle RMC.



Jacques Rivoal, président du GIP France 2023, s'est exprimé sur cette décision en soulignant le caractère fraternel de la bière dans le monde du rugby. Selon lui, la bière fait partie intégrante de la fête et des valeurs de rencontre et de fraternité propres à ce sport. "Dans le monde du rugby, il n'y a jamais eu d'événement difficile lors d'un match. Les supporters viennent ensemble au stade et repartent ensemble, boire de la bière justement", a-t-il déclaré via RMC.

Il est intéressant de noter que lors des Jeux olympiques de Paris 2024, l'alcool sera tout de même servi dans les espaces VIP. Cette exception s'explique par le fait que la loi Évin ne s'applique pas aux offres d'hospitalité des partenaires et des sponsors. Ainsi, champagne, vin et bière seront bel et bien présents dans ces espaces réservés. En 2022, les autorités qatariennes avaient décidé de restreindre la consommation d'alcool autour des stades du Mondial de football et de la cantonner aux fan-zones établies dans la capitale, Doha.

En somme, si les amateurs de rugby pourront trinquer à la "bière fraternelle" lors de la Coupe du monde de rugby en France, les spectateurs des JO de Paris devront se priver de cette boisson lors des épreuves sportives. Cette différence de traitement s'explique par les choix des comités d'organisation respectifs et leur capacité à demander des dérogations à la loi Évin. Quoi qu'il en soit, que ce soit autour d'une bière ou non, ces deux événements sportifs promettent de nous offrir des moments de passion, de fraternité et de partage.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.