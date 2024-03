VIDEO. Pro D2. Pleine lune, 77 points, sauvetage, ce Dax/Béziers a été SPECTACULAIRE !

Le promu Dax a triomphé de Béziers ce vendredi soir en Pro D2 à la faveur d'un match très animé marqué par 10 essais et des actions spectaculaires.

Match totalement fou ce vendredi soir au Stade Maurice Boyau entre Dax et Béziers. Les locaux se déplaçaient sur la pelouse du promu avec quatorze succès au compteur une place en haut du classement de Pro D2. Et malgré ça, ils ont été surpris par des visiteurs en très grande forme.

Alors oui, les Biterrois n'ont pas été aidés par le rouge du 3e ligne centre Koen à la demi-heure. Mais à ce moment-là, les Dacquois avaient déjà frappé par Barrière à la 13e et Duprat à la 27e. Ils semblaient déterminés à s'imposer. Mais personne ne se doutait que le score serait d'une telle ampleur.

Wasley (30e) puis Barrière (36e) ont fait grimper le score avant les citrons. Puis n'a fait qu'augmenter à mesure que les minutes ont passé. Si bien qu'à un moment du match, les locaux ont compté 44 points d'avance.

Leatigaga à la 47e, Naseara (53e) puis Gatelier (62e) ont trouvé la faille dans une défense adversaire visiblement dépassée. Ce n'est qu'à la 65e que l'ancien joueur de Top 14 Nanai-Williams est entré en Terre promise. Faisant passer le score de 50 à 6 à 50 à 13.

Hier soir à Dax on a pu apercevoir la pleine lune 🍑😂



Magnifique essai tout de même de Gabin Lorre 🤯#PROD2 pic.twitter.com/wU0QYfZu1A — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 9, 2024

Le prometteur Gabin Lorre a, lui aussi, réduit la marque à la 74e, non sans offrir aux spectateurs une pleine lune, mais seulement pour l'honneur tant Béziers a été dominé dans cette rencontre à sens unique qui permet à Dax de pointer à la 7e place, à seulement une longueur de Brive, premier qualifiable. PROD2. 9 essais, 2 drops : Gabin Lorre, l’autre arme fatale de la saison exceptionnelle de l’AS BéziersLe score, 57 à 20 après un doublé de Naseara, aurait pu être plus large sans un sauvetage de Pierre Courtaud sur Théo Gatelier à la 28e. Ce dernier était entré dans l'en-but après une course en bout de ligne. Concentré pour aller aplatir entre les perches, il n'a pas vu son adversaire arriver face à lui.

Ce revers laisse Béziers sous la menace de Provence Rugby pour l'une des deux premières places. Heureusement pour eux, les Aixois ont perdu tout comme Vannes, surpris à la maison par Grenoble, lors de cette 23e journée de Pro D2.