TRANSFERTS. PROD2. 145kg, Yann David, 13 arrivées : l'US Dax annonce du LOURD dans son recrutement

Promu en ProD2, l'US Dax se donne les moyens de se maintenir avec un recrutement consistant et intelligent. Regardez plutôt ce qui suit.

Lorsque nous l'avions eu au téléphone en début de mois, Benoît August, le directeur général de l'US Dax, nous avait parlé d'un recrutement basé sur "une identité forte, des joueurs taillés pour notre jeu et en s'appuyant une nouvelle fois sur des garçons qui connaissent bien le club" en vue de la saison prochaine en ProD2. Conscient de la rudesse et de la longueur de ce championnat, notamment durant l’hiver, l’ancien talonneur du BO nous soufflait donc une "dizaine de recrues" à des postes bien ciblés.

EXCLU. En ProD2, l'US Dax ''ne compte pas changer sa philosophie de jeu'', assure Benoît August

En toile de fond, le club landais cherchait aussi à densifier son effectif, chose qui lui a quelque peu manqué cette saison en Nationale. C’est ainsi que la cellule de recrutement a pris les choses à la lettre, sans faire les choses à moitié. Alors que les officialisations de l’US Dax commencent à arriver, on peut aussi vous dire que du très lourd (sur la balance, mais pas que) va débarquer dans le 40 à l’intersaison. Ainsi, parmi les 3 piliers signés dont nous parlait Benoît August, l’on retrouve le robuste Matthieu Loudet (1m84 pour 124kg, 25 ans), fort comme un turc en mêlée, qui arrive de Narbonne. Mais aussi, selon All Rugby, l’homme aux 114 matchs de ProD2 David Lolohea (1m93 pour 135kg) et celui qui compte 79 matchs joués avec Leicester ou qui vient encore de disputer le dernier quart de finale du Super Rugby avec les Waratahs : Nephi Leatigaga (1m92 pour 145kg). Soit une moyenne de 1m90 et 135kg en première ligne au rayon des recrues, rien que ça !

Des hommes d'expérience

Et ce n’est pas tout ! Alors que des garçons revanchards et qui connaissent tout aussi bien la ProD2 que le club - pour être des Landes (Singer, Dachary, Puntous) - vont débarquer, le groupe va aussi s’étoffer en 3ème ligne notamment, où, en plus de JB Barrère, un certain Sam Wasley aurait signé. Si son nom ne vous évoque probablement rien, on peut vous dire que lui non plus n’est pas du genre à faire dans la finesse. Numéro 8 massif et puissant (1m90 pour 126kg), il a connu quelques apparitions en NPC il y a quelques saisons avec les Manawatu Turbos et arrivera du championnat espagnol et de Séville.