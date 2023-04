TRANSFERT. Avis aux recruteurs : voici les meilleurs coups à faire en Nationale !

Gatelier, Clauzade, Egiziano... On vous propose une liste de jeunes joueurs qui semblent avoir les armes pour évoluer à l'échelon supérieur.

Ça y est, la mi-avril a déjà pointé le bout de son nez. Soleil, phases finales et l’odeur des merguez si chère à Christophe Urios ont donc commencé à s’installer progressivement ou ne devraient plus tarder, ici et là dans l’Hexagone. Mais qui dit printemps dit aussi activation forte du marché des transferts. A cette période de l’année, la majorité des futures recrues désirées depuis longtemps sont déjà actées en coulisses, du moins en Top 14 et en ProD2. Dans les échelons inférieurs, c’est encore un peu différent, les clubs s’accordant souvent un peu plus de temps pour peaufiner leurs effectifs. En Nationale 1 par exemple, antichambre des deux élites françaises désormais, très peu d’officialisations ont encore eu lieu, même si quelques départs et arrivées commencent à être connus. Alors pour aider les recruteurs et puisqu’il en est encore temps, voici une liste des (jeunes) éléments les plus intéressants à aller chercher en Nationale. Qu’ils soient pour l’échelon supérieur, ou pour des transfuges internes à la 3ème division française.

Auteur de 10 essais cette saison dont un triplé le week-end dernier, le polyvalent dacquois de 25 ans vit son meilleur exercice depuis son intégration à l'équipe première landaise. Dans le sillage de sa formation, Gatelier détonne par ses qualités d'appuis et de vitesse qui s'épanouissent parfaitement dans le projet de jeu des Rouges et Blancs, meilleure attaque de la division. Gros relanceur, doté d'une belle envie sur le pré, le garçon formé à Mugron a clairement les jambes et le talent pour aller voir à l'échelon supérieur. Et nul doute que son rêve de gosse doit être de le faire sous le maillot de son club de coeur...

Quelle histoire, ce Thibault Clauzade ! Ancien capitaine du RC Auch, le polyvalent 3ème ligne a connu les galères et les réussites avec le club gersois. Ancien coéquipier des Alldritt et Bourgarit chez les Espoirs notamment, Clauzade est lui resté au bercail suite à la rétrogradation en Honneur en 2017. Là, il a aussi connu 4 montées avec son club de toujours, qu'il a mené jusqu'en Nationale 2 l'an dernier en tant que capitaine. Mais à 24 ans et très courtisé, il acceptait la proposition faite par le RC Narbonne pour rejoindre la 3ème division française lors de la dernière intersaison. Avec une réussite assez dingue, puisque titulaire 15 fois sur 19 apparitions en 2022/2023, il fait partie des révélations de l'exercice en cours. Format assez proche du sol (1m83 pour 98kg), le casqué s'est affirmé comme un redoutable plaqueur/gratteur en Nationale 1, autant qu'un joueur intelligent, aux bonnes lignes de course et aux interventions souvent décisives. Également une belle option en touche en dépit de sa taille. Bref, un gros potentiel, qui pourrait intéresser bien des clubs de ProD2, à l'issue de son contrat au RCN, qui prendra fin en 2024.



Comme son équipe, le numéro 15 francilien s'est un peu essoufflé ces derniers mois, jusqu'à retomber un peu dans le rang des joueurs de la division. Il faut dire qu'au sein d'une formation en gros manque de consistance durant la 2ème partie de saison, difficile de surnager comme il l'a fait durant la première. Car à de très nombreuses reprises, celui qui est passé par les Espoirs de l'ASM a montré beaucoup d'assurance à l'arrière des Suresnois. Propre en couverture, bon relanceur, Gueho fait clairement partie du Top 3 des joueurs de la division à son poste. Rapide, bon buteur (91 points cette saison) et doté d'une belle longueur de pied dans le jeu courant, il peut, à tout juste 23 ans, prétendre selon nous à un top club de Nationale ou un peu plus peut-être. À revoir la saison prochaine, dans d'autres conditions.

À l'inverse des autres joueurs précédemment cités, ce 3ème ligne formé au RCT a dû batailler toute la saison au milieu d'une équipe qui n'a pas gagné un match de l'année. Pas évident pour se mettre en avant. Pourtant, tous les week-ends ou presque, Gulizzi (25 ans) s'est démarqué de par la rudesse de ses plaquages, son aisance en touche et sa grinta sur le terrain. Joueur physique (1m88 pour 105kg), dur sur l'homme et à l'implication sans faille, tous ceux qui auront regardé les rencontres de l'UCS n'auront pas pu passer à côté de ses performances globales. Alors si un club ambitieux de Nationale 1 cherche un véritable guerrier qui domine les collisions pour compléter son pack, qu'il songe à son profil. D'autant que ce que l'on en sait, son contrat en Charente se termine en juin...

Quelle 2ème partie de saison réalisée par ce garçon de 22 ans ! Celui qui est passé par les Espoirs du LOU reste d'ailleurs sur 8 essais sur ses 9 derniers matchs. Titulaire indiscutable à l'aile droite des Damiers, Vargas impressionne de par sa vitesse de course, sa disponibilité dans le jeu et son appétit dans les duels, offensifs comme défensifs. Un bon finisseur, hargneux, parfois encore un peu foufou mais qui possède de franches qualités d'ailier. L'une - si ce n'est la - des révélations de la saison en Nationale.





Auraient également pu être nommés : Clément Egiziano (Nice), Gonzalo Lopez Bontempo (Rennes), Eneri Lotawa (Cognac), Baptiste Beaujouan (Rennes), Arthur Vignolles (Nice)...