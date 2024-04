VIDEO. PROD2. Du Portugal aux Fidji, comment l'US Dax a-t-elle magnifiquement remplacé sa bombe Rodrigo Marta ?

Ce fut pour ainsi dire, et sans être trop flagorneur, un recrutement de maître. Quinze arrivées, mille bonnes retombées et une US Dax - on en parlait cette semaine - 4ème de ProD2 à l'heure d'écrire ces lignes. Attention, ce ne sont pas les nouveaux venus qui font la pluie et le beau temps cette saison dans les Landes, eux se sont intégrés parfaitement au sein d’une équipe qui termina première de la saison régulière de Nationale l’an dernier. Mais tout de même...

Si vous vous cantonnez seulement à regarder les résultats de ProD2, probablement que non, quand bien même certaines de ses actions firent le tour des réseaux sociaux cette année. Lui ? C’est donc un îlien de 21 ans, dont on ne sait finalement que très peu encore aujourd’hui, si ce n’est qu’il fut international chez les U20. Un profil très compact (1m77 pour 95kg) que la cellule de recrutement de l’US Dax a fait venir après avoir vu de simples images de lui.

Il a mis du temps à trouver toutes ses capacités, à bien intégrer le système de jeu, et là, ça fait deux rencontres qu’il montre son talent. On sent qu’il a une grosse marge de progression, mais il aime le contact, s’est vite intégré dans la vie de groupe et il a de grosses qualités.

Et puis, après un temps d’adaptation au rugby professionnel français et à un changement de culture, vinrent les coups d’éclat, en cette année 2024. Ainsi,, et détonne par sa puissance, son punch et son attrait pour la ligne adverse.