Pro D2. Brive change tout : un nouveau boss, onze recrues et un projet qui pétille

Nouveau staff, onze recrues déjà sur la pelouse, un douzième nom dans les tuyaux et la promesse d’un jeu ambitieux : à Brive, l’été est tout sauf calme.

Les vacances sont finies à Brive. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le retour au Stadium a eu des allures de rentrée. Sur la pelouse du terrain annexe, les supporters ont peut-être eu de la peine à reconnaitre leurs joueurs. Pas étonnant, puisqu’une vague de onze recrues a déferlé pour cette reprise. Et ce n’est pas fini : une douzième arrivée est déjà à l’étude.

Dans les tribunes comme au bord du terrain, un nom revient sur toutes les lèvres : David Darricarrère, nouveau manager général et entraîneur des trois-quarts. Le mot d’ordre est clair : « du rugby pétillant, alléchant ». Fini le jeu restrictif et les sorties de camp à répétition, Brive veut de la vitesse, de l’audace, de l’initiative. Avec une ligne directrice : remettre de l’envie et du plaisir dans chaque séquence.

Mercato XXL et casting ciblé

Parmi les nouvelles têtes, des profils variés et costauds : le talonneur Yanis Charcosset, les deuxièmes lignes Irné Herst, Janse Roux et Hendré Stassen, les troisièmes lignes Anthony Coletta et Henco Venter. À la charnière, Brive mise sur l’expérience du demi de mêlée irlandais John Cooney, bien épaulé par le jeune Mathis Galthié. À l’ouverture, le polyvalent anglais Jamie Shillcock apportera sa patte, tandis qu’au centre et à l’arrière, Eto Bainivalu et Julien Tisseron viennent renforcer les lignes arrière.

Et ce n’est pas tout : le club est en discussions avancées pour attirer Ben Tapuai, le centre australien passé par l’UBB. Un profil expérimenté, capable d’apporter du liant et du leadership, même à 36 ans. Seul frein : son statut non-JIFF. Brive explore la piste du joker médical pour débloquer l’arrivée.

Un staff entièrement redessiné pour un nouveau cycle

Derrière le projet de jeu se cache un remaniement complet du staff. Darricarrère prend le pouvoir sur le terrain, Pierre-Henry Broncan devient directeur du rugby, Saïd Hirèche hérite de la défense en succédant à Joe Worsley, et Thomas Laranjeira gère désormais le jeu au pied et la formation. Un organigramme plus clair, pensé pour gagner en efficacité et responsabiliser les anciens du club.

Trois semaines de foncier avant la montée en pression

Au programme : trois semaines de prépa intense, une coupure, puis un stage à Saint-Lary-Soulan et deux matchs amicaux face à l’ASM et au Racing pour tester les automatismes. Une montée en puissance progressive avant le vrai départ fin août.

Après l’échec cuisant de la demi-finale de Pro D2 la saison dernière, pas question de promettre monts et merveilles. Mais le ton a changé. Il y a une vraie dynamique, un discours neuf. Le CA Brive version 2025-2026 a peut-être enfin trouvé sa ligne de conduite : du jeu, de l’envie, et l’ambition de se redresser sans se perdre.