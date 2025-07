XV de France. ''J'ai mis la main de façon un peu désespérée'' : Gabin Villière raconte son carton et le match face aux Blacks

Pénalisé d'un carton jaune, que certains jugeront sévère et d'autres non, Gabin Villière témoigne de la rencontre face aux Blacks, réaffirmant l'appétit des Bleus.

Il est l'un des Bleus sur lequel il y a le plus de commentaires à faire à la suite du premier test match contre les Blacks, enchaînant le mauvais et le très bon.

Durant cette première rencontre face à la Nouvelle-Zélande, il était aussi l'un des plus expérimentés sur le terrain. Au-delà de ses qualités rugbystiques, il a essayé d'apporter au groupe par son vécu.

Notamment en tentant "d'apaiser un peu les mecs autour de [lui], de montrer que ça va bien se passer", raconte-t-il au Midol, indiquant notamment que les Blacks ne sont pas imbattables, puisqu'il les a déjà fait tomber à 3 reprises.

Un carton jaune "mérité"

Dans ce XV de France rajeuni, Gabin Villière est l'un des éléments majeurs, apportant par sa générosité et sa soif de combat. S'il marque un essai (43e minute) mais réalise une sortie hasardeuse qui nous en coûte certainement un (39e minute), il a aussi écopé d'un carton jaune (56e minute).

Malgré les commentaires qui le jugent sévère, lui pense qu'il "est mérité". Après que Jordan tente de déborder mais se fait plaquer, l'ailier français serre sur l'arrière All Blacks, tandis que le Kiwi tente une passe en tombant, touché par Villière.

Des mots du principal intéressé, il a "voulu rester un peu avec [son] soutient" et au moment de la passe a "mis la main de façon un peu désespérée pour ne pas laisser l'espace". Une attitude défensive qui fait sens avec les consignes données, celle d'être dense, raconte Villière.

L'objectif était, non pas de délaisser les extérieurs, mais de rester dense au milieu du terrain. [...] On voulait garder les avants serrés pour avoir des plaquages à deux. [...] C'était à nous, les trois-quarts, de rattraper si besoin ou de gérer ces espaces.

Intraitable dans le "man-man"

S'il peut être critiquable sur des montées défensives, et un carton jaune, préjudiciables aux Bleus, Villière a répondu présent dans le défi physique, intraitable dans les un contre un et le combat.

Il est d'ailleurs à l'origine de deux grattages, dont un important près de la ligne d'en-but française. "C'est ce qui me caractérise", répond l'ancien septiste à ce sujet, qui se repose souvent sur ce secteur pour s'illustrer. Et comme l'équipe, il a été solidaire et généreux en défense.

De quoi nourrir des regrets après avoir échoué si proche des Blacks. De la fierté ressort tout de même chez l'ailier, celle "d'avoir rivalisé et d'avoir senti qu'[ils étaient] malgré tout proche de [les] battre". Il réitère par ailleurs l'ambition de ces Bleus : battre les Blacks. "Il nous reste deux tests matchs et l'objectif est toujours le même : gagner", conclut-il.

