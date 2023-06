FINALE TOP 14. Le drop, l'arme fatale dans la course au Brennus ?

Le drop. Un geste technique de plus en plus absent de la phase régulière, mais qui se révèle parfois décisif lors des matchs couperets…

Le drop de 50 mètres de Kolbe en finale de Top 14 2021 face à… La Rochelle. Comment ne pas y penser à l’approche de la revanche des “Stade” ? Si l’on retient logiquement celui de Cheslin Kolbe, il ne faut pas oublier que le Stade Toulousain en a ce soir-là inscrit deux, s’offrant ainsi un 21ᵉ Bouclier de Brennus.

🏉 Incroyable Cheslin Kolbe qui inscrit un drop depuis la ligne médiane ! 12-0 pour Toulouse juste avant la pause dans cette grande finale du Top 14 #FinaleTOP14 #STSR



▶️ Suivez la rencontre en direct : https://t.co/g4LCB0kgQx pic.twitter.com/zRr4gVsX35 June 25, 2021

On le sait, les finales sont généralement fermées, l'enjeu est tel que les défenses agressives dominent des attaques freinées par peur de l’erreur fatale. Des matchs durant lesquels l'enjeu prend parfois le pas sur le jeu et où tous les points comptent. Dans un tel environnement, le drop devient une option trop souvent ignorée. Le moyen de scorer sans prendre de grands risques, de récompenser une domination territoriale stérile et/ou de punir un adversaire trop discipliné pour offrir des pénalités. Des points précieux qui peuvent tout faire basculer, pas seulement au tableau d’affichage, mais aussi dans les têtes. En effet, depuis la saison 2012/13, la moyenne de points d’écart lors des finales de Top 14 est de 9,3. Une moyenne certes largement gonflée par les éditions 2021/22 (19 pts d’écart) et 2017/18 (16 pts d’écart) mais qui nous apprend qu’un drop ou deux n’aurait pas modifié le nom inscrit sur le Brennus. À moins qu'il ne change la physionomie du match. Lorsque Kolbe inscrit ce fabuleux drop de 50 mètres, il écœure totalement les coéquipiers de Greg Alldritt. La Rochelle défend férocement sans commettre de fautes, annihilant toute offensive toulousaine et enferme Dupont et les siens dans les 40 mètres, pourtant, les Maritimes encaissent trois points dans une zone initialement non dangereuse. Un vrai coup au moral.

-68,25% de drops



Il y a dix ans, lors de la saison 2012/13, 63 drops ont été inscrits en championnat ! Un chiffre hallucinant quand on sait que cette saison seulement 20 ont été convertis (dont sept par Camille Lopez). C’est donc peu dire que le fameux coup de pied n’a plus vraiment la cote en Top 14. Une tendance qui n’échappe pas aux finales. Il y en a eu trois lors de la double confrontation entre le Rugby Club Toulonnais et le Castres Olympique lors des finales 2012/13 (victoire du CO 14-19 avec deux drops de Talès) et 2013/14 (victoire du RCT 18-10 avec une réalisation de Wilkinson). Et depuis ? Plus rien. La finale 2021 et les deux inspirations toulousaines font office d’exception, les drops semblent avoir disparu de la circulation.

ANALYSE. FINALE TOP 14. La défense, le (vrai) point fort du Stade Toulousain



Cette saison, Thomas Ramos a inscrit un drop en championnat (J-7 à Brive) et un avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations (J-2 en Irlande). Côté Rochelais, aucun joueur n’a transformé un drop. L’arme ne parait donc pas être une option privilégiée, pourtant rien ne garantit que l’on ne verra pas ce geste technique samedi. Avant la fameuse finale 2021, les hommes d’Ugo Mola n’en n'avaient pas marqué un seul au cours de la saison. Nul doute que les défenseurs rochelais auront bonne mémoire et scruteront un potentiel positionnement dans l'axe des perches (même lointains) des rouge et noir.

FINALE. TOP 14. Paul Boudehent, joueur aussi discret que complet, devenu indispensable à La Rochelle



On ne cesse de répéter que les deux formations sont extrêmement proches l’une de l’autre alors un coup de génie d’un des buteurs pourrait qui sait changer le match.