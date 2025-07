XV DE FRANCE. Les All Blacks perdent Vaa'i mais récupèrent du lourd !

Avant le dernier match face aux Bleus, les All Backs sont privés de l'une de leurs satisfactions de la tournée : Tupou Vaa'i. Des retours importants sont à noter.

Si les Bleus sont plutôt épargnés depuis le début de la tournée, les Blacks enchaînent en revanche les blessures. Et la valse des blessés continue en ce qui concerne les hommes de Scott Robertson.

Le troisième ligne Tupou Vaa'i a subi une commotion cérébrale lors du deuxième test face aux Bleus et est d'ores et déjà forfait pour le dernier match. Certains retours à la compétition donnent du baume au cœur côté Blacks, avant d'affronter les XV de France une ultime fois, ce samedi (19 juillet) à Hamilton, à 9h00 (heure française).

Vaa'i forfait, Barrett toujours sur la touche

S'il y a bien eu des satisfactions néo-zélandaises lors des 2 premiers tests face aux Bleus, il s'agit de Fabien Holland et Tupou Vaa'i. Le second cité, habituellement deuxième ligne avec sa franchise des Chiefs, a été repositionné en troisième ligne en sélection et performe grandement à ce poste.

Mais Scott Robertson devra se passer de lui pour le dernier test match. De même pour Scott Barrett, touché au mollet lors de la première rencontre. Mais les Blacks peuvent se réjouir de certains retours, à un moment opportun.

Le ‘‘meilleur pousseur de mêlée’’ du monde est au Stade Toulousain selon Faumuina

Lienert-Brown sélectionnable, Lomax disponible

Parmi les grands retours néo-zélandais, il y a le commotionné de la première minute du premier match, Sevu Reece. Il a "passé tous les protocoles", d'après son sélectionneur, et pourrait réintégrer la feuille de match à Hamilton.

Le troisième ligne Luke Jacobson, initialement sélectionné mais trop juste pour les deux premiers tests, est de retour. Il avait été remplacé par Christian Lio-Willie. L'expérimenté centre (84 sélections), Anton Lienert-Brown est aussi "apte à être sélectionné", a déclaré Robertson. Reste à savoir s'il peut se faire une place face à Billy Proctor et au nouveau capé, Timoci Tavatavanawaï.

Enfin, devant, du lourd, du très lourd même (1,93 m, 130 kg), réintègre la sélection néo-zélandaise. Le pilier droit Tyrel Lomax est disponible et pourrait disputer le dernier test face aux Bleus. Les All Blacks annonceront leur composition d'équipe jeudi.

