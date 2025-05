Champions Cup. ''Jalibert c’est le GOAT'', ''That is not fair!'' : les réseaux en feu après son action magique

Après un essai des Saints puis la réponse de Penaud pour l'UBB dans cette finale, c'est Adam Coleman qui inscrit le deuxième essai des Bordelais dans cette finale de Champions Cup.

Une réalisation qu'il doit en grande partie à son ouvreur, Matthieu Jalibert, auteur de la passe décisive après avoir mis le feu à la défense anglaise. Pourtant, le ballon avait été cafouillé par Bordeaux.

Mais le numéro 10 du XV de France a relevé le cuir et déposé plusieurs défenseurs sur les appuis avant de lever la tête pour servir son coéquipier en bord de touche.

Une action qui n'a pas manqué de régaler les supporters sur les réseaux sociaux.

Déjà très en vue lors des derniers matchs de Bordeaux, il confirme sa très grande forme.

En confiance dans cette finale, l'ouvreur n'a pas hésité à tenter des choses, notamment au pied.

Alors que Romain Ntamack n'est pas au mieux en raison de son genou, Jalibert marque des points chez les Bleus.

Matthieu Jalibert is MAGIC 🪄



The Bordeaux fly-half evaded most of the Northampton Saints defence to send Adam Coleman over in the corner 🔥



What a final we have on our hands 🙌#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/BRJKxWbblT