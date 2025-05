RÉSUMÉ VIDÉO. L’histoire s’écrit à Cardiff, l’UBB sacrée en Champions Cup face aux Northampton Saints !

Victorieuse de cette Champions Cup 2024-2025, l’Union Bordeaux-Bègles a vaincu les Northampton Saints, dans une belle maîtrise en fin de match.

L’Union Bordeaux-Bègles rentre dans l’histoire du rugby européen, ce samedi 24 mai. Pour la première fois de l’histoire, le club girondin soulève un trophée majeur, après avoir renversé les Northampton Saints (28-20) à Cardiff. Malgré un match où les Anglais se sont montrés investis, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers permettent à la Champions Cup de rester en France, pour la cinquième année consécutive.

L’UBB sacrée face aux Saints

Dans le début de rencontre, le flanker anglais Alex Coles a ouvert le score (3e). Les Northampton Saints ont pris l’avantage, mais ont rapidement été pénalisés par les blessures, puisque James Ramm et George Furbank sortent respectivement à la 4e et 5e minute. Dans la foulée, Damian Penaud a ramené les Bordelo-Béglais au contact, avec un essai rassurant (7e) pour les Girondins.

Ensuite, les deux équipes se sont tenues en joue pendant un quart d’heure, avant qu’Adam Coleman ne remette l’UBB dans l’avancée (22e). En parallèle, Romain Buros, diminué, est sorti sur blessure. Sur ce premier acte, l’indiscipline a souvent gâché le rythme de la rencontre. De plus, l’Union Bordeaux-Bègles a eu du mal à compter sur ses buteurs durant l’ensemble de la rencontre, alors que le jeune Fin Smith était impérial dans cet exercice.

Sur la fin du premier acte, le troisième ligne des Northampton Saints Alex Coles s’offre un doublé, juste avant la mi-temps. Tandis que Damian Penaud, élu meilleur joueur de la compétition, faisait de même quelques minutes avant (37e). Après un premier acte décousu, les deux formations retournent vers leurs vestiaires respectifs avec une égalité parfaite (20-20). Si tout n’a pas été réussi, l’UBB reste dans le match grâce à un pack dominant et une charnière en totale maîtrise, dans le jeu courant.

Après la mi-temps, l’Union Bordeaux-Bègles a pris une légère avance, grâce à une pénalité de Maxime Lucu. Puis, juste avant l’heure de jeu, Cyril Cazeaux a inscrit le quatrième essai des Girondins. Durant le dernier quart du match, les Bordelo-Béglais profitent d’une avance de huit unités au score. Les hommes de Yannick Bru se donnent le droit de rêver et tiennent jusqu’au bout pour le plus grand plaisir des supporters girondins.

Bordeaux inquiété, mais insubmersible

S’il y a bien une chose qui a dû donner quelques frayeurs ou provoquer l’agacement des supporters sur l’ensemble du match, c’est le manque de réalisme des deux équipes. Tout particulièrement, l’Union Bordeaux-Bègles a raté pas moins de 50 % de ses tentatives face aux perches et les occasions franches gâchées, dans les 22 mètres des Northampton Saints, étaient légion. Était-ce le stress, avant d’écrire l’histoire du rugby girondin à jamais ? Peut-être, mais toutes ces approximations n’ont pas coûté la victoire à l’écurie française.

Pour cause, l’Union Bordeaux-Bègles s’est arrachée en défense et a dominé devant. Les joueurs de Yannick Bru n’ont rien lâché et affichent 82 % de réussite au plaquage, avec environ 135 étreintes réussies. En conquête, le club français a su se démarquer, avec 100 % de mêlées remportées sur leurs introductions, 95 % de touches captées sur leurs lancers, mais aussi plusieurs ballons volés aux Anglais dans cet exercice. Comme dit le dicton : “Les avants décident du vainqueur et les trois-quarts décident du score”. Désormais, ils peuvent célébrer tous ensemble.

