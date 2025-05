A des années-lumière des millions du football, quelle prime attend l'UBB en cas de sacre en finale ?

600 000 € pour un titre européen ? C’est ce que toucherait l’UBB si elle bat Northampton. Une prime versée non par l’EPCR, mais par la LNR. Un système qui intrigue et surprend.

Ce samedi 24 mai, l’Union Bordeaux-Bègles joue bien plus qu’un titre face à Northampton en finale de Champions Cup. Il y a le prestige, l’histoire… et une prime à la clé pour le club girondin.

Une prime collective à 7 chiffres

L’Équipe a levé le voile sur ce que pourraient toucher les Bordelais en cas de sacre. D’après les infos du quotidien sportif, l’ensemble du groupe bordelais se partagerait une prime d'au moins 600 000 euros en cas de victoire à Cardiff sur les Saints. On est très, très loin des millions promis à Paris en cas de succès en finale de la Ligue des champions. TRANSFERT. TOP 14. Ce talent formé au Stade Toulousain fait saliver Toulon (et ce n’est pas pour rien)Surtout, ce n'est pas l'EPCR qui verse cette semaine, mais la LNR. Et pour cause, il n'y a pas en Champions Cup et en Challenge Cup de "prize money". "Les clubs ont voté pour cette structure, elle n'a pas été imposée par l'EPCR", expliquait The Telegraph, il y a un an.

"Les sommes issues des droits TV sont réparties équitablement entre les trois ligues qui prennent part à la compétition, à savoir le Top 14, la Premiership et l’United Rugby Championship", précise RugbyPass. Des ligues qui choisissent en suite de répartir l'argent comme elles le souhaitent.

En France, la LNR a opté pour la méritocratie et s'est "engagée à verser 300 000 euros au vainqueur, 200 000 euros au finaliste, 150 000 aux demi-finalistes et 125 000 au vainqueur du Challenge." Des sommes qui peuvent varier "dans la limite de 1 million d'euros".

Ainsi, si un club est sacré alors que deux autres perdent en demi-finale et un autre perd en finale de Challenge Cup, la LNR versera 600 000 euros au grand vainqueur de la Champions Cup, 162 500 euros aux demi-finalistes, et enfin 75 000 au finaliste de Challenge Cup. (Midi Olympique)

L'Equipe nous apprend que le LOU aurait pu toucher 125 000 euros en cas de succès aux dépens de Bath. Tandis que le Stade Toulousain, éliminé en demie, encaissera 275 000 euros. Finalement, Lyon devrait "seulement" avoir 75 000 euros selon le Midi Olympique.

L’UBB veut finir le travail

Évidemment, l’enjeu sportif reste la priorité des Bordelais. “Sinon, ça ne sert à rien”, a d’ailleurs rappelé Maxime Lucu, déterminé à ne rien gâcher après un parcours européen impeccable. ''Sinon, ça ne sert à rien...'' : Maxime Lucu refuse de tout gâcher en finale face à NorthamptonLa compo a été reconduite (voir ici) et l’UBB sait à quoi s’attendre face à des Saints privés de plusieurs cadres, mais toujours redoutables. Jalibert, Lucu et consorts savent qu’ils peuvent rentrer dans l’histoire du club et du rugby français en décrochant ce premier titre tant convoité.

À 80 minutes d’un premier titre continental, les hommes de Bru n’ont plus qu’une seule mission : tout donner pour ne rien regretter. Et ce, même si la défaite est au bout.