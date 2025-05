TRANSFERT. TOP 14. Ce talent formé au Stade Toulousain fait saliver Toulon (et ce n’est pas pour rien)

Prêté à Provence Rugby, Paul Mallez intéresserait fortement le RCT pour la saison prochaine. Le pilier formé au Stade Toulousain pourrait ne pas revenir à Ernest-Wallon…

Le RCT ne fait pas les choses à moitié. Après avoir enrôlé Zach Mercer et le centre italo-argentin Juan Ignacio Brex, Toulon continue de peaufiner son recrutement pour la saison prochaine. Et selon Actu.fr, un jeune pilier passé par Marcoussis et formé à Toulouse serait dans les petits papiers varois : Paul Mallez.

Un profil suivi de longue date

Âgé de 24 ans, Mallez n’est pas un inconnu pour les suiveurs du rugby français. Champion du monde U20 en 2019, il avait rejoint le Stade Toulousain en provenance du Pôle Espoirs de Dijon.

Barré par la concurrence en première ligne chez les Rouge et Noir, et toujours en apprentissage au poste, il a été prêté à Provence Rugby pour enchaîner les feuilles de match et monter en puissance.

À Aix, Mallez a rapidement gagné du temps de jeu en Pro D2. À la fois solide en mêlée fermée et mobile dans le jeu courant, il a profité de son temps de jeu pour franchir un cap, tout en restant sous contrat avec le Stade jusqu'en 2026. Avec qui il a aussi joué l'an passé entre la 13e et la 18e journée.

Un prêt renouvelé cette saison qui l'a vu participer à 23 rencontres dont 16 comme titulaire. Il était d'ailleurs dans le XV de départ ce jeudi lors du barrage de Pro D2 face au SA XV. Si son futur proche l'enverra à Grenoble pour la demie, la suite de sa carrière n'est pas encore écrite.

Toulouse, Toulon… ou ailleurs ?

Le Stade Toulousain garde bien évidemment un œil sur lui. On sait à quel point le club haut-garonnais aime chouchouter ses jeunes talents. Mais Toulon, qui cherche à étoffer sa première ligne, semble prêt à passer à l’action.

Et pour cause : le profil de Mallez colle parfaitement à la philosophie de jeu du RCT nouvelle version. Puissant, agressif, formé aux exigences du très haut niveau… Le cocktail a de quoi séduire. Si rien n'est acté à ce jour, ce possible transfert confirme une tendance : Toulon veut du sang neuf, du talent local et des joueurs déjà aguerris aux joutes professionnelles. Paul Mallez coche beaucoup de cases. Et son nom pourrait bien agiter les prochaines semaines sur le marché.

En effet, selon les résultats de Provence Rugby dans les semaines à venir, il n'est pas exclu que des discussions aient lieu entre le Stade Toulousain et la formation aixoise, voire d'autres formations professionnelles, concernant l'avenir du pilier.